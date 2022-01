COVID-19: les Américains déconseillés de voyager au Canada

Bien qu’ils comptent deux fois plus de cas de COVID-19 par habitant, les États-Unis déconseillent désormais tout voyage au Canada en raison de la virulence de la pandémie au nord de la frontière.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont rehaussé au niveau maximal le risque que poserait un voyage au Canada, lundi, et demandent donc d’éviter tout voyage au nord de la frontière.

Le Canada est donc devenu le dernier pays en date à atteindre le niveau d’alerte maximal aux États-Unis en lien avec la COVID-19, rejoignant ainsi plusieurs pays d’Europe comme la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’ensemble des pays scandinaves.

«En raison de la situation au Canada, même les voyageurs pleinement vaccinés sont à risque de contracter et de répandre des variants de la COVID-19», s’inquiètent les CDC sur leur avis consacré au Canada.

Les voyageurs obligés de traverser la frontière doivent s’assurer d’être pleinement vaccinés, a aussi averti l’agence en recommandant de porter le masque et de garder une distance de deux mètres avec autrui en se déplaçant en sol canadien.

Actuellement, les États-Unis comptent environ deux fois plus de cas de COVID-19 que le Canada, avec plus de 210 cas par 100 000 habitants dépistés en moyenne sur les sept derniers jours, contre un peu plus de 110 nord de la frontière. Le nombre d’infections confirmées est aussi toujours en pleine ascension aux États-Unis, tandis qu’il tend à se stabiliser au Canada.

