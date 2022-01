Examen de conscience

Jake Allen était de retour à l’entraînement. Plusieurs de ses coéquipiers également.

Allen est un bon vétéran qui a vu neiger avant aujourd’hui. Il a vécu bien des expériences avec les Blues de St. Louis. Il était le meilleur gardien de l’organisation jusqu’au jour où un jeune homme s’est amené, Jordan Binnington, et lui a ravi son titre.

Il a toujours rempli son rôle avec passion, même dans les moments les plus difficiles.

J’écoutais les commentaires de Allen, hier. En quelques mots, il a rapidement résumé la saison du Canadien.

« Inacceptable »

Puis, il a ajouté : « Il faut retrouver cette culture de l’an dernier, quand nous pensions à la victoire. Il faut revenir à cette mentalité. Je sais que nous avons vécu bien des événements mais il faut venir à l’aréna avec le sourire, il faut avoir du plaisir, et pour y arriver, il faut retrouver cette mentalité qui nous a fait connaître tellement de bons moments. »

Il serait facile de soulever des arguments qui expliquent en partie pourquoi le Canadien se retrouve dans les bas-fonds du classement général. Par exemple, que Carey Price dispute des matchs. Que les joueurs sur la touche depuis le début de la saison reviennent à la compétition.

Sauf que Allen soulève un point intéressant quand il parle de culture, de mentalité.

Les compétiteurs

C’est dans l’adversité qu’on reconnaît les compétiteurs. Ça ne peut pas fonctionner durant 82 matchs, tout le monde le sait, mais ça doit transpirer dans l’effort déployé sur la surface de jeu.

Il suffit de regarder ce qui se passe ailleurs à travers la ligue pour comprendre rapidement que le CH ne possède pas le personnel pour compétitionner au même niveau que les équipes les mieux nanties.

En tous les cas, sûrement pas cette équipe qu’on épie depuis le début de la saison.

Mais le personnel associé à cette équipe n’a pas le droit de se camoufler derrière les excuses pour expliquer les désastreux résultats d’une saison qui risque de passer à l’histoire pour les mauvaises raisons.

Allen parle de la culture. Dans la victoire, on bâtit la confiance et du même coup, on joue avec une grande détermination ; mais dans la défaite, trop souvent on plonge dans l’indifférence.

Ce que le gardien a laissé comme message, hier, c’est un rappel à l’ordre. Un rappel que les joueurs prennent des engagements dès qu’ils acceptent les propositions de l’employeur.

Qu’ils doivent respecter le consommateur, celui qui paie le gros prix pour assister à un match de hockey. Le partisan sait faire la part des choses. Il reconnaît que l’équipe qu’il affectionne n’a peut-être pas les ressources pour aller bien loin. Que les circonstances viennent parfois contrecarrer les plans ou encore les objectifs du début de saison. Tout peut basculer à tout moment, même s’il y a quelques mois, c’était l’euphorie des séries éliminatoires et qu’on pouvait entretenir l’espoir d’une nouvelle saison remplie de moments exaltants.

Savoir reconnaître

Cependant, les partisans peuvent aussi mesurer l’effort fourni par les joueurs. Et, ils n’ont pas été gâtés cette saison.

Au cours des derniers jours, le Canadien a connu une période d’inactivité qui, c’est à espérer, a permis aux patineurs de faire un examen de conscience.

Les séries éliminatoires ? Ce sera pour une autre fois. Mais, c’est le moment de jeter les bases sur l’orientation que donneront les nouveaux dirigeants à une concession en sérieuses difficultés.

Tout le monde sera en période d’audition.

Pas seulement sur la surface de jeu.

Également derrière le banc et dans les bureaux administratifs.

Bergevin : c’était à prévoir !

Personne ne s’en étonnera.

C’était à prévoir.

C’était écrit dans le ciel.

Marc Bergevin qui débarque dans l’organisation des Kings de Los Angeles, on en parlait depuis déjà quelques mois. Même quand son licenciement était inévitable, on n’avait aucun souci relativement à son avenir.

Los Angeles est un endroit qu’il chérit particulièrement. Ses meilleurs amis font carrière en Californie. Luc Robitaille est le président des Kings. Pat Brisson le considère comme un frère.

Ils forment un groupe très uni, parce qu’ils forment un groupe particulier. Quelques acteurs, un producteur, des gens qui ont des emplois dans le monde du hockey, bref, c’était une question de temps avant que Bergevin ne rentre au bercail. Les Kings ont annoncé que l’ex-patron du secteur hockey du Canadien remplira, du moins pour l’instant, le poste de conseiller du directeur général de la formation, l’ex-défenseur Rob Blake.

Rajeunissement

Il se joint à une organisation qui, après avoir gagné la coupe Stanley, et à la suite de quelques années pas très reluisantes, est entrée dans un processus de rajeunissement.

On a instauré un solide programme de développement et l’on croit que les jeunes joueurs viendront éventuellement relancer la concession.

Le petit voisin, les Ducks d’Anaheim, ont adopté ce modèle d’affaires au cours des deux dernières années et le talentueux Martin Madden, qui dirige les recruteurs des Ducks, fait un travail colossal.

Cette année, les Ducks représentent l’une des belles surprises de la Ligue nationale. Rien ne garantit une participation aux séries éliminatoires pour les Ducks, mais les résultats sont encourageants.

Et les Kings ont également instauré une nouvelle culture au sein de l’organisation... et jusqu’à maintenant, on est plus que satisfait de la tournure des événements. Les Kings ont des vétérans qui ont donné du lustre à l’organisation au cours des dernières années.

Anze Kopitar, Dustin Brown, Drew Doughty sont des athlètes qui ont marqué l’histoire des Kings et qui jouent toujours un rôle important.

Retrouvailles avec Danault

Et, est-il besoin de vous rappeler que Bergevin ne retrouvera nul autre que Phillip Danault, avec qui il n’avait pu en venir à une entente relativement à un contrat de plusieurs saisons ?

Est-ce que Danault croyait qu’un jour, il jouerait dans la même organisation que Marc Bergevin ?

Les deux auront l’occasion de discuter de toute la situation. Entre-temps, les Kings ont pris une très bonne décision.