Johnson de nouveau dans l’embarras autour d’accusations de fête sous confinement

LONDRES | Le premier ministre britannique Boris Johnson se trouvait confronté lundi à de nouvelles révélations embarrassantes alimentant des accusations de violation des règles sanitaires contre le coronavirus, avec la publication d’un courriel évoquant un nouvel événement en mai 2020.

• À lire aussi: Boris Johnson s'en prend au «charabia» des antivax

• À lire aussi: Royaume-Uni: Johnson rejette un durcissement des restrictions malgré 200 000 nouveaux cas

• À lire aussi: COVID-19 : les hôpitaux soumis à une pression «considérable », admet Boris Johnson

Après des accusations de fêtes au moment de Noël dernier dans les cercles du pouvoir, qui ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête interne, ont émergé ces derniers jours des accusations au sujet d’une fête le 20 mai 2020, à laquelle selon certains médias britanniques le chef du gouvernement aurait été présent avec son épouse Carrie.

Selon la chaîne ITV News, le secrétaire particulier en chef de Boris Johnson, Martin Reynolds, a envoyé ce jour-là un courriel à une centaine de personnes, les conviant «après une période incroyablement chargée», à «profiter du beau temps» lors d’un pot «avec distanciation sociale» dans les jardins de Downing Street.

«Rejoignez-nous à partir de 18H00 et apportez vos propres boissons», concluait le message.

Interrogé - avant cette publication - sur sa présence à cet événement, Boris Johnson s’est contenté dans un sourire gêné de se référer à l’enquête en cours.

La numéro deux de l’opposition travailliste, Angela Rayner, a appelé le chef du gouvernement à «dire la vérité», l’accusant de «mépris» des règles. «Quand il était en train de faire la fête, les travailleurs en première ligne mettaient leur vie en danger», a-t-elle tweeté en évoquant les personnels de santé, «et de trop nombreux d’entre nous ont perdu des proches et n’ont pas pu leur dire un véritable au revoir».

Il y a un mois, une conseillère de Boris Johnson, Allegra Stratton, avait démissionné après la publication d’une vidéo dans laquelle elle apparaissait plaisantant au sujet d’une fête de Noël qui aurait eu lieu à Downing Street l’an dernier.

S’y était ajouté fin décembre la publication par le site du journal The Guardian d’une photo montrant le chef du gouvernement et des collaborateurs avec fromages et verres de vin dans le jardin de Downing Street.

Les services de Boris Johnson avaient rétorqué qu’il s’agissait d’une réunion de travail.

À voir aussi