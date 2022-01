Le Carnaval de Québec maintenu, mais certaines activités annulées

La 68e édition du Carnaval de Québec aura bel et bien lieu, mais se voit dans l’obligation d’annuler certains éléments de sa programmation.

Les organisateurs de la fête hivernale ont fait le point lundi sur la tenue de l’événement.

Malgré l’ombre d’Omicron, tout indique que le festival aura lieu. La situation sanitaire qui s’est aggravée depuis le dévoilement de la programmation au début décembre a toutefois raison des deux soirées musicales qui étaient prévues les vendredis 4 et 11 février.

Cette édition du Carnaval devra aussi renoncer aux quatre «Défis plus fort que le frette» en présentiel, dont le bain de neige Saint-Hubert qui sera finalement virtuel, comme en 2021.

Des activités seront toutefois maintenues sur les trois sites événementiels, soit la place de l’Assemblée-Nationale où il sera encore possible de visiter le Palais de Bonhomme, le parc de la Francophonie et ses glissades, et le Camp à Jos Vidéotron à la place George-V.

L’accès à tous les sites sera contrôlé dans le respect des mesures sanitaires, dont la validation du passeport vaccinal.

D’autre part, le Carnaval a fait l’annonce de deux nouvelles activités extérieures.

Premièrement, un concours «hockey de quartier» sera organisé avec Vidéotron. Les intéressés pourront tenir des parties de hockey sur rue, s’inscrire et courir la chance de remporter du temps de glace au Centre Vidéotron.

Autre concours, le Carnaval met au défi de retrouver des «effets personnels» de Bonhomme Carnaval qui ont été dispersés dans certains de ses lieux favoris, soit Parc national de la Jacques-Cartier, le Manoir du Lac Delage, le Centre de ski Le Relais et l’Hôtel de Glace du Village Vacances Valcartier. «De nombreux prix» sont à gagner.

