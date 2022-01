Le pétage de coche de Michel Charette

On a été nombreux au Québec à avoir un petit orgasme simultané mercredi soir dernier.

Quand on a vu Michel Charette faire un énorme pétage de coche de professeur excédé dans la nouvelle émission Le bonheur à TVA, on a collectivement trouvé ça... jouissif !

Enfin, quelqu’un remettait à leur place les petits lapins fragiles !

Ouf, ça fait du bien d’avoir un discours aussi politiquement incorrect à la télé, c’est rafraîchissant. Comme une fenêtre qu’on ouvre pour aérer une salle de classe dans une école québécoise sans ventilation.

UNE PIÈCE D’ANTHOLOGIE

Depuis mercredi, on est nombreux à partager cet extrait, écrit par François Avard et Daniel Gagnon.

« Année après année, j’enseigne à des élèves encore plus imbéciles que ceux de l’année d’avant !

«Pis après 20 ans, ça donne quoi ? Des hosties de légumes même pas capables d’accorder cheval au pluriel pis qui veulent décider du sexe des chaises, tabarnak ! [...] On retourne lentement, oui lentement mais sûrement, vers le mode de communication de l’homme de Néandertal, mais ça, tabarnak, faut pas vous le dire parce que vous êtes tellement des petits trésors précieux pour vos hosties de parents de marde qui sont pas capables de vous élever comme du monde pis qui sont pas plus brillants que vous autres. Hostie, je suis tanné, hostie, cht’à boutte. »

Alléluia !

J’ai savouré chacun des mots de cette tirade délirante. Combien de fois dans nos chroniques du Journal mes collègues et moi avons souligné l’absurdité des décisions académiques, l’imbécillité des comportements wokes !

Quand le prof incarné par Michel Charrette crie : « Cht’à boutte », il parle au nom de milliers de Québécois qui sont à boutte !

Dans les autres épisodes, l’émission s’en prend aux complotistes, à la culture de l’annulation et... aux jeunes adultes qui ne savent pas quoi faire de leur vie. J’ai adoré que le prof « à boutte » dise à son fils qui est en « sabbatique » du cégep : « Le cégep, C’EST une sabbatique ». Et vlan, dans les dents.

Le bonheur, c’est beaucoup moins vulgaire que Les Bougon (aussi écrit par François Avard), mais ça frappe aussi fort et c’est aussi politiquement incorrect. Pourtant, Avard penche à gauche.

En entrevue avec Benoit Dutrizac à QUB radio, il a affirmé : « Moi, je me sens une sensibilité woke. Le combat de justice sociale, cette idée-là, je la trouve bonne. Mais je regarde ça de plus loin et je me dis que les wokes débiles sont aussi débiles que les débiles qu’ils dénoncent ».

DES OSTROGOTHS SANS-DESSEIN

Dans une autre partie de sa tirade, le prof à boutte déclare : « On a conquis l’espace pour y installer des satellites qui relient vos cellulaires à toutes les connaissances de l’univers et vous faites quoi avec ça, vous autres ? Vous écoutez des youtubeurs qui jouent à des jeux vidéo caves, vous faites des challenges en mangeant de la lessive, pis vous faites des snapchats de votre graine. Bravo. »

Si Avard et Gagnon avaient écrit leur série cette semaine, ils auraient pu ajouter : « Pis vous suivez des influenceurs débiles qui se filment dans un avion en train de faire leurs débilités débiles. »