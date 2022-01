Lion Électrique: l’usine de l’Illinois entrera en production dans la seconde moitié de 2022

Le fabricant de véhicules 100 % électriques Lion Électrique a annoncé lundi avoir pris possession de son usine de Joliet, en Illinois, qui devrait entrer en production au courant du second semestre de 2022.

Lion prévoit de sortir les premiers véhicules de la ligne de production au courant du deuxième semestre.

L’entreprise québécoise ambitionne de faire de son usine de Joliet le plus grand site de production de véhicules moyens et lourds zéro émission aux États-Unis, avec une capacité de production annuelle de 20 000 unités.

L’usine de Lion compte créer quelque 1400 emplois directs dans la région d’ici quatre ans.

«Lion respecte son échéancier afin de débuter la production de véhicules zéro-émission aux États-Unis en 2022 et répondre à la demande du marché américain en termes d'autobus scolaires, de minibus et de camions de classe 5 à 8 entièrement électriques», s’est félicité Marc Bédard, président-fondateur de Lion Électrique.

Lion Électrique a fait part de la nomination de deux nouveaux cadres dirigeants. Il s’agit de Richard Coulombe, nommé vice-président principal, Initiatives stratégiques, et d’Eric Pansegrau qui assure les fonctions de directeur général de la nouvelle usine de Joliet.

«Je suis également heureux d'accueillir Richard et Eric au sein de notre équipe et nous sommes impatients de poursuivre la construction et l'installation de l'équipement à notre usine de Joliet et surtout de nous préparer à y sortir nos premiers véhicules 100 % électriques de la ligne de production», a mentionné M. Bédard.

