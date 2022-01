Marie Soleil Dion de retour dans «Contre-offre»

Marie Soleil Dion est de retour dans la comédie dramatique Contre-offre, sur Noovo, et son personnage ne décolère pas d’avoir été trahi par Marc Huard à la fin de la première saison.

• À lire aussi: Mieux comprendre l’être humain

Huard (Pierre-Yves Cardinal), sous le sceau de la confidence, a chipé une propriété cossue de Brossard à l’agence immobilière de Christine (Dion), soit celle de Ben Gagné (Benoît Finley). Le fait que ce dernier ait signé avec Huard a également soulevé l’ire de Marcel (Antoine Vézina), le collègue de Christine. Marcel a, après tout, consulté Gagné à plusieurs reprises pour devenir un meilleur vendeur...

À la fin de la première saison, Christine était tellement remontée contre Marc qu’elle a détruit certaines des affiches du beau courtier immobilier.

Dans les nouvelles intrigues, présentées à compter de mardi, à 19h30, Christine continue de filer un mauvais coton, bien que du temps ait passé. Ses sœurs, Daphnée (Emmanuelle Lussier-Martinez) et Jade (Noémie O’Farrell), vont tenter de lui changer les idées.

«Christine n’est pas bien, elle se sent blessée d’avoir été trahie par Marc. Quand elle ne feel pas, elle devient méchante, bête et aigrie. Tout le monde est à bout d’elle et ses sœurs essaient donc de l’aider en la faisant sortir ou penser à autre chose que le travail. Ça crée des situations cocasses, car elle a tellement l’air bête, déjà qu’elle est bête à la base, mais là c’est encore plus», a résumé Marie Soleil, qu’on peut voir aussi dans L’Échappée, à TVA, et dans Gazebo, sur TOU.TV, série qu’elle a coécrite avec son conjoint, Louis-Olivier Mauffette.

Est-ce que Keuvin (Iannicko N’Doua), le père de Marie-Lune (Charlie Pierre), va se retrouver au cœur d’un triangle amoureux avec les deux sœurs Daphnée et Jade? Tout pointe dans cette direction.

«Marcel, lui, il y a vraiment des affaires qui lui arrivent au niveau personnel, donc on apprend plus à le connaître. C’est vraiment une personne drôle, très bousculée au niveau de ses émotions», a dit la comédienne, ajoutant que «beaucoup de courtiers immobiliers nous ont dit qu’ils se retrouvent dans Contre-offre, même si c’est un peu grossi parce que c’est de la télé.»

Nouveaux personnages

De nouveaux personnages interprétés par Martine Francke, Marie-Lyne Joncas, Martin Vachon et Tammy Verge viennent nourrir les rebondissements et les situations loufoques de la deuxième saison.

«Les personnages sont vraiment forts et établis, les auteurs savaient maintenant pour qui ils écrivaient, et ça paraît. Les enjeux, aussi, sont bien établis», a dit Marie Soleil, levant son chapeau au chef auteur Pierre-Louis Sanschagrin et à son équipe composée de Marie-Hélène Lapierre, Marie-Josée Ouellet, Martine Pagé et Julien Tapp.

«Présentement, je ne fais rien, je suis en attente de voir ce qui va revenir», a mentionné Marie Soleil, qui est par ailleurs à la barre de l’émission C’est humain de Télé-Québec. Les tournages ont été bouclés à la mi-décembre.

Un gros drame au petit écran

Même si elle a été plus souvent associée à l’humour depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Québec, en 2007, Marie Soleil rêve de jouer dans une série dramatique, et si celle-ci était écrite par Serge Boucher (Aveux, Fragile), son bonheur serait total.

«C’est mon rêve ultime de jouer dans une série de Serge Boucher. [...] Dans ce que je veux développer, j’aimerais ça jouer quelque chose qui n’est pas dans l’humour, un gros drame, approfondir une autre couleur de jeu.»

Produite par Pixcom et réalisée par Martin Roy, Contre-offre entame sa deuxième saison comptant 12 demi-heures le mardi 11 janvier, à 19h30, sur Noovo.

À VOIR AUSSI