NFL: effondrement épique des Colts

Les partisans des Jaguars se sont présentés au dernier duel de la saison à Jacksonville costumés en clowns, question de montrer leur mécontentement à la haute direction de l’organisation. Sauf que finalement, ce sont les rivaux, les Colts, qui ont été une véritable farce.

Peut-être que les Jaguars sont des clowns, mais ils sont au moins des clowns qui ont bouclé leur saison avec fierté en fournissant un dernier effort convaincant. Difficile d’en dire autant des Colts, qui se sont couverts de honte dans une dégelée de 26 à 11 qui a officiellement mis un terme à leur campagne.

Tout ce que les Colts avaient à faire pour mériter une place en séries, c’était de battre la pire équipe de la NFL. Un cadeau inespéré, une occasion en or, une faveur sublime des dieux du football...

Mais non, c’était trop simple ! Cette équipe, pourtant bien dirigée habituellement par Frank Reich et construite sur de bonnes bases, s’est effondrée lamentablement.

À commencer par son quart-arrière, Carson Wentz, qui a commis deux revirements, raté plusieurs receveurs et paru constamment dépassé par l’ampleur du moment.

Ce n’est évidemment pas ce qui est attendu d’un pivot que les Colts ont obtenu en cédant un premier et un troisième choix aux Eagles durant la saison morte. Des Eagles, qui, soit dit en passant, sont morts de rire puisqu’ils seront tout de même en séries, avec trois choix de premier tour en poche, après s’être débarrassés de Wentz.

Équipe méconnaissable

Les Colts ont de quoi être sous le choc. Ils ont été construits à la base avec une solide ligne offensive. Cette ligne a concédé six sacs du quart à une défensive qui logeait pourtant au 30e échelon dans cette catégorie.

Il était fascinant de voir à quel point les Jaguars les ont dévorés dans les tranchées. Il faut dire que Wentz n’a jamais été le quart-arrière pour aider sa propre cause en s’accrochant souvent indûment au ballon.

Un autre facteur qui a fait la force des Colts cette saison est leur domination dans la bataille des revirements de semaine en semaine. Ils se présentaient dans ce match en occupant le premier rang quant au différentiel de revirements et ont pourtant fait cadeau de deux revirements à la pire équipe du circuit à ce chapitre. Le monde à l’envers !

La défensive a aussi très mal paru en concédant 26 points aux Jaguars, qui avaient marqué plus de 20 points seulement une fois à leurs 10 derniers matchs.

Quel avenir ?

Si toute l’équipe a mal paru, il faut surtout retenir que l’échange Wentz tourne à la catastrophe pour les Colts, qui feront encore face à des doutes énormes quant à la position de quart. Que de belles années gaspillées par cette lacune, malgré un bel alignement !

La manière dont le contrat de Wentz est structuré garantit pratiquement son retour à Indianapolis la saison prochaine. Ce n’est qu’en 2023 que les Colts pourraient passer à un autre appel sans trop de pénalités.

Est-ce qu’en Sam Ehlinger, un choix de sixième ronde au dernier repêchage qui a fort bien paru en matchs préparatoires, ils misent sur le candidat adéquat pour amener de la compétition à l’interne ? L’optimisme est louable, mais c’est prématuré à ce stade-ci de croire que le jeunot peut sauter dans la mêlée et tout casser.

Pour rester dans le présent, les Colts avaient l’équipe pour se qualifier et même potentiellement faire du bruit en séries. Ils se sont écroulés au pire moment en subissant l’une des plus humiliantes défaites dans l’histoire de leur franchise, rien de moins.

Honte à eux ! Un si précieux billet, ça se mérite.

Gagnants

Les Raiders

Leur victoire en prolongation leur a assuré une place en séries. L'équipe a vécu beaucoup d'adversité cette saison avec les épisodes Jon Gruden et Henry Ruggs. Chapeau à l'entraîneur par intérim Rich Bisaccia d'avoir maintenu le navire à flots dans la tempête.

TJ Watt

Le secondeur extérieur des Steelers a terminé la rencontre face aux Ravens avec un sac du quart, ce qui a porté son total à 22,5 cette saison. Il a ainsi égalé le record établi par Michael Strahan, en 2001. Même s’il a joué 15 matchs, contre 16 pour Strahan.

Les Bills

Ça n’a pas été un match sans bavures face aux Jets avant que les Bills prennent le contrôle au quatrième quart, mais ils ont signé leur deuxième titre de division de suite. Surtout, ils ont mérité cet honneur pour la première fois depuis 1995 devant leurs partisans.

Cooper Kupp

Malgré la défaite, le receveur des Rams a encore été percutant avec sept réceptions pour 118 verges. Il a ainsi terminé la saison avec des gains de 1947 verges, à 17 verges du record de Calvin Johnson, en 2012.

Tom Brady

Les Bucs terminent au deuxième rang de la conférence nationale et doivent encore une fière chandelle à Tom Brady, qui a ajouté trois passes de touchés et 326 verges à sa collection. La lutte avec Aaron Rodgers et Cooper Kupp pour le titre de joueur le plus utile est captivante.

Perdants

Vic Fangio

L’entraîneur-chef des Broncos a été le premier à perdre son poste au terme de la saison, après les départs de Jon Gruden (Raiders) et Urban Meyer (Jaguars) en cours de route. Son successeur doit absolument régler la question des quarts-arrières, qui coule tous les coachs depuis des années.

Les Colts

Les Colts ratent les séries après l’inacceptable revers face aux Jaguars, mais dans le rétroviseur, ils doivent aussi s’en vouloir d’avoir perdu une semaine plus tôt face aux Raiders et d’avoir échappé une avance de 19 points face aux Ravens. Des moments déterminants.

Les Patriots

Les Patriots devraient « pétitionner » la ligue pour ne plus jouer à Miami. Depuis 2013, leur dossier là-bas s’établit maintenant à 2-7. Ils seront quand même des séries, mais leur fiche de 1-3 à leurs quatre derniers matchs n’a rien de rassurant.

Les Saints

Malgré la victoire, les Saints ne seront pas des séries. Il faut quand même rendre hommage à Sean Payton, qui a maintenu les siens dans le coup malgré une pléiade de blessures.

Les Chargers

C'est une énorme déception que les Chargers ratent les séries malgré la présence d'un quart-arrière aussi redoutable que Justin Herbert. Il sera dominant pendant plusieurs saisons, mais cette équipe aurait quand même dû passer en mode éliminatoire dès cette année. Le côté droit de la ligne offensive a coulé l'équipe.

5 jeux de la semaine

1. Toute une remontée !

Photo AFP

Les 49ers tiraient de l’arrière 17 à 0 face aux Rams et ont orchestré une remontée pour finalement l’emporter 27 à 24 en prolongation. Ils ont ainsi assuré leur place en séries. L’entraîneur-chef des Rams, Sean McVay, montrait un dossier parfait de 43-0 avant ce match quand son équipe menait à la demie. Les Niners ont amorcé la prolongation avec une séquence offensive de 69 verges qui a grugé 7 min 15 s et qui s’est soldée par un placement. À leur tour avec le ballon, les Rams ont vu une passe profonde de Matthew Stafford interceptée par Ambry Thomas pour clore le débat.

2. Gros jeu de « Big Ben »

Photo AFP

Un autre duel qui s’est soldé en prolongation a été celui entre les Ravens et les Steelers. Les Steelers l’ont finalement emporté 16-13 dans leur rivalité coriace face aux Ravens, et Ben Roethlisberger a eu son mot à dire. Sur un quatrième essai et huit verges à franchir en surtemps, à la ligne de 41 de Baltimore, il a rejoint Ray-Ray McCloud pour un gain de 10 verges. Quatre jeux plus tard, Chris Boswell réussissait le placement victorieux.

3. Du bon Lawrence

Photo AFP

Tout a été dit sur la gênante défaite des Colts, mais il y a du positif à souligner du côté des Jaguars. Le quart-arrière recrue Trevor Lawrence a terminé la saison sur une bonne note avec 23 passes complétées en 32 tentatives pour 223 verges, deux passes de touchés et aucune interception. Il a connu ses meilleurs moments de la saison. Lawrence a été particulièrement brillant sur un jeu en récupérant habilement une mauvaise remise pour ensuite fuir la pression avant de repérer Marvin Jones dans la zone des buts. Ce touché a porté la marque à 23-3 et a scié les jambes des Colts.

4. Atroces Giants

Photo AFP

Comment les Giants pouvaient-ils faire pire que leur infamie des dernières semaines ? En y allant pour une « faufilade » du quart, à leur ligne de quatre verges, sur un troisième essai et neuf verges à franchir. L’entraîneur-chef Joe Judge a tenté de justifier cette décision étrange en prétextant que l’attaque, acculée dans sa zone, avait besoin d’espace. Pas étonnant que les joueurs des Giants semblent aussi désintéressés à la cause...

5. Duel de quarts-arrières

Photo AFP

Les Titans se sont assurés de terminer au sommet de la conférence américaine grâce à leur victoire face aux Texans, qui ont chèrement vendu leur peau même s’ils étaient largement négligés. Ryan Tannehill a brillé avec quatre passes de touchés pour les Titans. Les partisans peuvent être rassurés qu’il ait enfin développé une chimie intéressante avec Julio Jones, qui a capté cinq passes pour 58 verges et inscrit le touché victorieux. Son vis-à-vis Davis Mills, quart recrue des Texans, a brillé avec 301 verges et trois touchés. Il mérite la chance d’être partant en 2022.

