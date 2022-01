Pizza Hut ajoute des options végétariennes à son menu

La chaîne de restaurants Pizza Hut a annoncé lundi l’ajout de trois plats à base de viande végétale à son menu dans tous les établissements du pays.

Concoctés en partenariat avec Beyond Meat, les trois plats et une garniture à pizza à base de plantes seront ainsi proposés aux consommateurs partout au Canada.

Cet ajout définitif au menu fait suite à un essai «couronné de succès» cet été, a fait savoir la chaîne de restaurants par voie de communiqué.

«Après avoir constaté un grand enthousiasme de la part des consommateurs de Pizza Hut à Toronto et à Edmonton l’été dernier, nous sommes plus que ravis de donner aux Canadiens de partout au pays l’occasion d’essayer et de tomber amoureux des items Beyond Meat au menu», a déclaré Amy Rozinsky, chef du marketing consommateur chez Pizza Hut Canada.

Pizza Hut a souhaité s’associer à la marque afin de répondre à la demande grandissante des Canadiens qui adoptent des régimes alimentaires flexibles, et rendre «plus largement accessible des options protéinées», avec «Le Grand Beyond», le «Pain plat Beyond Saucisse Italienne Alfredo, et le «Beyond Alfredo Crémeux».

La chaine devient ainsi la dernière en liste à s’allier à Beyond Meat pour offrir des options végétariennes à ses clients. La semaine dernière, la chaine Poulet frit Kentucky a commencé s`offrir du poulet Beyond Meat dans tous ses restaurants aux États-Unis.

Côté canadien, l’entreprise est aussi associée à A&W, en plus de distribuer ses produits dans de nombreuses épiceries partout au pays.

