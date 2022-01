Pour tout savoir sur le CES 2022 avec Mathieu Roy

Pour Mathieu Roy, chroniqueur techno à Salut Bonjour, chaque début d’année est marqué par le salon Consumer Electronics Show. Bien qu’il n’ait pu assister physiquement à l’édition 2022 en raison de la flambée du variant Omicron, il a suivi à distance et avec attention les nombreux dévoilements de cet événement qui se tient à Las Vegas.

Pour en discuter, Mathieu Roy était invité à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio animée par Antoine Joubert et Germain Goyer

Qu’est-ce que le CES?

Avant toute chose, précisons ce qu’est le Consumer Electronics Show.

« Le CES est âgé de 54 ans. C’est un immense salon de la technologie destinée à la consommation. Donc, tous les produits présentés à cet événement, ce ne sont pas des produits qui seront disponibles, dans cinq ou dix ans. Certains produits sont présentés au CES et leur commercialisation est imminente. Au fil du temps, on a vu des produits comme la vidéocassette, le disque compact, la Xbox, les télés plates, l’ordinateur et l’impression 3D », raconte Mathieu Roy.

« En 2020, il y a eu 171 000 visiteurs, c’était bien avant la Covid. On parle d’environ 4 000 à 4 500 exposants et il y a environ 20 000 nouveaux produits », relate celui qui est un fidèle visiteur de l’événement.

Sony tente une incursion dans l’automobile

L’automobile étant un objet de plus en plus technologique, il n’est pas étonnant qu’elle occupe une place grandissante dans ce type de salon. Cette année n’y faisait pas exception avec pas moins de 185 marques présentes sur place qui avaient un lien avec l’automobile. C’est le cas entre autres de Sony qui a réitéré son intérêt de commercialiser un véhicule.

« J’étais à la présentation de Sony en 2020, quand, à la toute fin, ils ont fait arriver une voiture et personne ne s’y attendait. Il s’agissait de la Vision-S qui était ni plus ni moins qu’une espèce d’étalage de leur savoir-faire et leur expertise à bord d’un véhicule. Et cette année, Sony persiste et signe avec la Vision S-02, un véhicule électrique à sept places. On a aussi annoncé que Sony allait littéralement avoir une division de voitures », précise M. Roy.

La mobilité avec un grand M

Au fil des dernières années, on a remarqué que les constructeurs automobiles s’intéressent de plus en plus à la mobilité au sens large et pas seulement aux véhicules traditionnels. Et selon Mathieu Roy, « c’est la façon dont les constructeurs automobiles vont survivre. »

Il rajoute que « Hyundai a déclaré ces dernières années qu’elle était un constructeur automobile et qu’elle est désormais une compagnie de mobilité. Donc, ce qu’ils veulent, c’est transporter des produits, des personnes et de la marchandise. On est en train de revoir complètement les modèles d’affaires parce que la propriété d’une auto va être appelée à changer, surtout en milieu urbain densément peuplé. »

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question de la Chrysler Airflow électrique, du Chevrolet Silverado EV 2024 ainsi que des trois nouveaux VUS électriques présentés par VinFast.

Essais routiers

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Kia Niro EV 2022 et GMC Sierra 2021 mis à l’essai.

Réponses aux questions des lecteurs

Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public concernant les puces d’économie de carburant vendues en ligne, le type d’essence à utiliser avec un Volvo XC60 2022 ainsi que la cession de la location d’une Kia Soul 2020.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, en reprise le dimanche à 14h.