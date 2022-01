«Star Académie: L’Audition finale»: les premiers candidats retenus

Le talent était au rendez-vous de la première émission de «Star Académie: L’Audition finale», lundi soir. Lara Fabian, Guylaine Tremblay et Gregory Charles ont même déjà recruté deux candidats qui feront partie de la nouvelle cohorte.

Premier candidat à monter sur la scène de l’audition finale, Jérémy vit littéralement pour la musique. Il l’étudie, enseigne, compose des chansons et organise même des évènements musicaux. Ancien participant à «Mixmania», il a démontré toute son assurance et son expérience en chantant «Life Is A Highway», tout en s’accompagnant à la guitare. Gregory Charles a souligné sa solide performance avant que Lara l’invite à revenir dimanche prochain.

Photo Courtoisie, Éric Myre

Sarah-Maude avait visualisé que les profs allaient retenir sa participation, mais elle ne se doutait visiblement pas qu’elle allait devenir la première Académicienne de la cuvée 2022. Son interprétation du classique «Respect» imposait justement... le respect!

Photo Courtoisie, Éric Myre

Des styles différents

Plus confiante avec sa guitare, Marily a chanté la chanson de Daniel Bélanger, «La folie en quatre». À la fin de sa performance, Guylaine Tremblay lui a simplement annoncé: «Je pense que Daniel Bélanger aurait été fier de ton interprétation, et je pense qu’il va être encore plus fier quand il va la faire avec toi, dimanche prochain.»

Photo Courtoisie, Éric Myre

Dans un tout autre registre, Audrey-Louise, maman d’une petite fille de trois mois et demi, est venu interpréter «I’ll Never Love Again» de Lady Gaga.

Sa performance a visiblement ému autant les profs, que le public et les autres candidats. «C’est fou comme les mots ont l’air bêtes face à la vibration de l’amour qu’on ressent devant une voix et une intensité comme la tienne», a argumenté Lara Fabian avant d’appuyer sur son bouton faisant d’Audrey-Louise la deuxième Académicienne de cette saison.

Processus

Lara Fabian a rappelé, en début d’émission, le fonctionnement de ces auditions finales. À l’issue de chaque performance de la trentaine de chanteurs, recrutés parmi plus de 6000 candidats, les profs vont décider s’ils méritent leur place au premier Variété, dimanche prochain, ou si l’aventure se termine à cette étape. Ils se réservent également le droit d’octroyer un accès direct à l’Académie à plusieurs d’entre eux.

«Star Académie: L’Audition finale» se poursuit mardi, mercredi et jeudi, à 19 h 30, à TVA.

Photo Courtoisie, Éric Myre

Ils sont candidats au premier Variété: