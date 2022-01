Un second centre de vaccination à Sherbrooke dès mardi

Un second centre de vaccination ouvrira mardi à Sherbrooke afin d’accélérer l’administration des troisièmes doses, notamment grâce à l’aide de militaires appelés en renfort pour appuyer le personnel.

L'ancien couvent des Sœurs de la Charité, situé sur la rue Bowen dans l’est de Sherbrooke, a été transformé au cours des derniers jours en centre de vaccination contre la COVID-19.

Cette installation pourra recevoir jusqu’à 500 personnes par jour.

Pour le moment, le site sera dédié à la dose de rappel aux travailleurs prioritaires, comme les policiers, les enseignantes et les éducatrices en CPE.

«Éventuellement, nous pourrions vacciner des gens de la population générale ici, mais pour le moment, ce n’est pas le cas», a précisé le directeur de la vaccination en Estrie, Jean Delisle.

Ce dernier a confirmé qu’une dizaine de militaires de l’armée canadienne seront sur place chaque jour.

«Ils peuvent œuvrer comme aide de service, agent administratif ou, par exemple, aider à la gestion du stationnement. Ils ne seront pas là pour la sécurité, mais bien pour la fluidité. On va s’adapter et les envoyer là où ils seront le plus utiles», a souligné M. Delisle.

Comme dans tous les centres de vaccination de l'Estrie, les personnes de plus de 29 ans recevront une dose de Moderna, les livraisons de Pfizer étant plus rare.

Les vaccins de Pfizer, eux, sont destinés aux moins de 29 ans.

Par ailleurs, l’administration de la deuxième dose chez les enfants de 5 à 11 ans débutera le 20 janvier.Parallèlement aux centres de vaccination, les pharmaciens poursuivent leurs efforts.

«En fin de semaine dernière, nous avons vacciné 400 personnes ici à la pharmacie», a raconté Éric Gamache, pharmacien-propriétaire à la pharmacie Jean Coutu de la rue King Est à Sherbrooke.