Une bataille de tous les instants

D’un côté, les abonnés éternels à la grande classique : le Crimson Tide de l’Alabama, avec six présences et trois conquêtes dans les sept dernières années. De l’autre côté, les Bulldogs de Georgia, en quête d’un premier sacre depuis 1980. Le championnat national de football dans la NCAA promet un choc colossal ce soir à Indianapolis.

L’attente est interminable pour Georgia, mais ce n’est pas la grande famine pour autant, et le programme est loin d’être le dernier venu. La défensive a été de loin la meilleure au pays lors de la dernière saison avec une rachitique moyenne de 9,6 points concédés par match.

Pas pour rien que les Bulldogs sont favoris dans ce match par une maigre marge de trois points.

Depuis que Kirby Smart a quitté son mentor Nick Saban en 2015, avec lequel il avait besogné en Alabama pendant huit ans, il n’a jamais pu vaincre sa bête noire.

Le puissant Crimson Tide a remporté les sept derniers affrontements, dont une victoire en prolongation au championnat national de 2017 et trois en finales de la conférence SEC (dont la dernière en décembre par la marque de 41-24). Smart montre pour sa part une fiche de 0-4 contre son ancien patron.

Or, sa défensive a réalisé trois blanchissages lors de la dernière campagne et n’a pas alloué plus de 17 points dans la saison régulière, avant la récente déconfiture contre l’équipe de l’Alabama. Toutefois, cette unité a retrouvé ses vraies couleurs en demi-finale face à l’équipe du Michigan, dans une victoire sans équivoque de 34-11.

L’attaque de Georgia est regardée de haut par plusieurs puisque la défensive a pris le haut du pavé, mais elle a tout de même inscrit 38,8 points par match. Depuis que le quart-arrière Stetson Bennett a pris le relais de JT Daniels, les résultats sont plus probants.

Une équipe différente

De son côté, Saban revendique sept titres nationaux, dont six en Alabama. Il tentera de décrocher deux titres de suite pour la première fois depuis les championnats de 2011 et 2012, question de cimenter encore plus sa légende.

Le Crimson Tide actuel n’est assurément pas la formation la plus dominante de l’ère Saban. Des victoires obtenues à l’arraché contre Florida, LSU, Arkansas et Auburn, en plus d’une défaite surprise contre Texas A&M, ont laissé entrevoir des signes de mortalité.

Sauf qu’à ses deux derniers matchs critiques contre Georgia en championnat de SEC et face à Cincinnati en demi-finale nationale, Alabama a dominé 68 à 30. La défensive n’est peut-être pas celle des beaux jours, mais son attaque est redoutable avec la troisième plus haute moyenne de points marqués (41,4).

Le quart-arrière Bryce Young, à sa première saison comme partant, a battu des records d’équipe avec 46 passes de touché et 4503 verges. Et justement, face à Georgia, il a été fumant toute la rencontre avec 421 verges et trois passes de touché, pour une moyenne astronomique de 16,2 verges par passe complétée.

Rare erreur de parcours de la défensive brutale de Georgia ou incapacité chronique à solutionner un rival comme le Tide ? C’est l’une des grandes questions qui accompagnent ce duel au sommet.

Prédiction

30 Alabama (C) 23 Georgia

Joueurs à surveiller

Qu’il s’agisse de joueurs qui trouveront rapidement preneurs au prochain repêchage de la NFL ou de talents qui émergeront dans les prochaines années, le championnat national regorge de jeunes qui exerceront un rôle clé dans le déroulement du match. En voici quelques-uns qui sont à surveiller.

James Cook

L’attaque au sol des Bulldogs, traditionnellement solide, est peut-être menée par Zamir White (772 verges au sol, 10 touchés), mais James Cook est l’arme à tout faire. En plus d’une production similaire par la course (651 verges, sept touchés), le joueur de quatrième année – et frère du porteur des Vikings Dalvin Cook –

a ajouté 25 réceptions pour 269 verges et quatre touchés. Il excelle sur plusieurs formes de tracés.

Brock Bowers

Le jeune ailier rapproché de Georgia devrait être une vedette du repêchage dans quelques années, et déjà à sa première saison, il a impressionné avec 52 réceptions pour 846 verges et 12 touchés. L’attaque de Georgia est l’une des rares à se pointer en finale nationale sans un véritable ailier espacé dominant. Bowers jouera donc un rôle important pour combler cette lacune. Il excelle après l’attrapé.

Travon Walker

Walker est un ailier défensif capable d’évoluer autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Son aptitude à contrer la course ne se dément pas. Ses six plaqués pour pertes cette saison démontrent qu’il peut vivre dans le champ arrière. Il ne faut pas croire pour autant qu’il ne pourrait pas affecter Bryce Young et le jeu aérien. Avec cinq sacs du quart et 19 pressions, il est instrumental dans le front défensif redoutable de Georgia.

Jordan Davis

C’est le gros morceau de 6 pi 6 po et 340 livres au cœur de la ligne défensive des Bulldogs, le genre d’intimidateur qui explose la pochette. Il est devenu le troisième joueur seulement à hériter du trophée Outland, remis au meilleur joueur de ligne, et du trophée Bednarik, remis au meilleur joueur défensif. Pour donner une idée, les seuls à avoir réussi pareil exploit sont Ndamukong Suh (2009) et Aaron Donald (2013).

Nakobe Dean

S’il connaît un match similaire à celui qu’il a connu en demi-finale contre Michigan, sa cote déjà élevée pour le prochain repêchage explosera. Dean sera un secondeur convoité en première ronde. Il a un flair exceptionnel et une vitesse qui lui permet de traverser le terrain d’un bout à l’autre pour effectuer le plaqué. Ses 68 plaqués, six sacs du quart, deux interceptions et deux échappés provoqués démontrent sa polyvalence.

Jameson Williams

Il est sans contredit l’arme la plus dangereuse dans l’arsenal aérien du Tide, surtout en sachant que John Metchie est sur la touche. Williams avait causé des maux de tête à Georgia en finale de conférence avec de longs touchés de 67 et 55 verges. Sa moyenne de 20,1 verges par réception démontre à quel point il est une menace constante pour réaliser le gros jeu. D’autres comme Slade Bolden devront pallier la perte de Metchie.

Brian Robinson

Robinson n’a peut-être pas attiré autant l’attention cette saison que Najee Harris l’avait fait avant lui dans le champ arrière du Crimson Tide, mais sa performance de 204 verges face à Cincinnati en demi-finale montre qu’il ne faut pas le prendre à la légère. Ce sera une tout autre commande cependant contre le front défensif de Georgia. Il avait d’ailleurs été limité à 55 verges en 16 courses dans le dernier duel.

Evan Neal

Parmi les nombreux joueurs de ce duel qui seront sélectionnés en première ronde du prochain repêchage de la NFL, le bloqueur Evan Neal devrait être le premier à entendre son nom résonner. Costaud gaillard de 6 pi 7 po et 350 lb, il sera l’une des clés du principal duel dans ce match : celui de la ligne offensive de l’Alabama contre la ligne défensive de Georgia. La ligne à l’attaque du Tide compose avec quelques blessures, et Neal, en santé, devra assurer.

Will Anderson Jr.

À sa deuxième année, Anderson a explosé avec 17,5 sacs du quart, un sommet dans la NCAA. Le secondeur extérieur a aussi dominé avec 34,5 plaqués pour perte, un total colossal ! S’il est aussi dominant contre Georgia, le quart-arrière Stetson Bennett devra avoir la dégaine ultrarapide. En compagnie de Christian Harris et Henry To’oTo’o, Anderson et le groupe de secondeurs seront un casse-tête pour Georgia.

Jordan Battle

La plus grande lacune défensive, autant pour Georgia que pour Alabama, réside dans les deux tertiaires de ces opposants. Du côté du Crimson Tide, le maraudeur Jordan Battle est toutefois un joueur à surveiller. Il avait d’ailleurs inscrit un touché sur une interception lors du dernier duel face à Georgia, l’une de ses trois interceptions cette saison. Il devrait être l’un des premiers maraudeurs repêchés.