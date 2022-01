Vaccination obligatoire: les propos de Duclos «incendiaires», selon Paul-Hus

Le député conservateur Pierre Paul-Hus a qualifié d’«incendiaire» la déclaration du ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, qui disait vendredi dernier que la vaccination obligatoire ferait inévitablement son chemin au Canada.

Puisque les pouvoirs entourant la vaccination obligatoire reviennent aux provinces, M. Duclos insistait pour dire qu’il s’agissait d’une réflexion «tout à la fois personnelle et pas totalement pertinente».

«D’arriver comme ça avec une opinion personnelle et de prétendre en disant que les provinces devraient ou devront faire la vaccination, c’est des propos qui ne sont pas justifiables de la part d’un ministre fédéral», a déclaré M. Paul-Hus lors d’une conférence de presse à Ottawa lundi.

Ce dernier n’a pas clairement indiqué si son parti appuyait ou non l’idée de rendre obligatoire la vaccination contre la COVID-19.

«Nous, du côté conservateur, on a toujours été clairs qu’on favorise au maximum la vaccination, qu’on encourage fortement les Canadiens à se faire vacciner, que c’est le meilleur moyen de sortir de la pandémie, mais ce n’est pas en ayant des propos incendiaires qui provoquent des tensions qu’on va arriver à ça», a-t-il ajouté.

«Le gouvernement, sa responsabilité, c’est de faire en sorte que les Canadiens soient encouragés à se faire vacciner le plus possible et c’est comme ça qu’on va s’en sortir.»

Lors de son point de presse vendredi, Jean-Yves Duclos soutenait que la vaccination obligatoire ferait éventuellement partie «des discours, des réflexions et peut-être même des actions des provinces et des territoires à plus long terme».

«Ce que je vois personnellement venir, pas tout de suite parce qu’on n’est pas rendu là, c’est une discussion et possiblement des actions claires en matière de vaccination obligatoire au pays pour se débarrasser de la COVID-19», avait-il dit.

