Arruda, un bouc émissaire aux yeux des partis d'opposition

Plusieurs politiciens ont réagi à la démission du directeur national de santé publique du Québec, Horacio Arruda, à la fois pour saluer le travail du directeur national de la santé publique, mais aussi pour rappeler que le premier ministre François Legault est celui qui prend les décisions.

«Le départ du Dr Arruda ne réglera rien. Les décisions sont prises par le PM et doivent être fondées sur la science et non les sondages et son intuition», a notamment tonné la chef de l’Opposition officielle, Dominique Anglade.

«Le Dr. Arruda a longtemps servi les québécois.es. Les deux dernières années de pandémie ont été charnières. Elles l'auront forcé à mettre de côté sa vie ainsi que sa famille pour nous tous.tes et pour cela, on l'en remercie», a ajouté la cheffe libérale.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, juge pour sa part que la démission du Dr Arruda ne changera pas grand-chose.

«Dr Arruda s’est sacrifié pour les mauvaises décisions du gouvernement, mais le problème structurel demeure: il y a dans la cellule de crise un seul scientifique, pour 15 spécialistes de la politique et des comms au service des décisions politiques de F. Legault», a-t-il rapidement commenté sur Twitter.

Le leader parlementaire de Québec solidaire a abondé dans le même sens. «Merci au Dr Horacio Arruda pour ses longues années de dévouement envers notre appareil de santé publique, trop longtemps négligé et sous-financé. Tout au long de cette pandémie, il a servi le Québec avec sincérité. C’est le gouvernement de la CAQ qui a pris les décisions», a fait valoir Gabriel Nadeau-Dubois.

Merci au Dr Horacio Arruda pour ses longues années de dévouement envers notre appareil de santé publique, trop longtemps négligé et sous-financé.



Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, estime de son côté que le départ du Dr Arruda «est plus source d’inquiétude que de confiance».

«Drame sans précédent, défi sans précédent, courage exemplaire, communicateur d’exception... Qui oserait prétendre qu’on aurait pu faire plus ou mieux?», a-t-il écrit sur Twitter.

