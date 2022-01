Barry Trotz sur le protocole de la COVID-19

Plusieurs noms ont été ajoutés au protocole de la COVID-19, mardi, dont celui de l’entraîneur-chef des Islanders de New York, Barry Trotz.

Trotz s'était d'ailleurs absenté pour des raisons personnelles au début du mois de janvier. L'entraîneur associé Lane Lambert avait pris les rênes de l'équipe en son absence et devrait ainsi occuper son poste pendant son isolement.

En plus de Trotz, les «Isles» y ont soumis le nom de Ryan Pulock, le deuxième arrière le plus utilisé de l’équipe. Pulock n’a joué que 12 parties cette saison en raison d’une blessure au bas du corps.

De leur côté, les Hurricanes de la Caroline devront se passer de leur défenseur numéro 1, Jaccob Slavin. Jouant près de 24 minutes par match, Slavin a amassé 18 points en 33 rencontres cette saison.

Les Stars de Dallas n’ont pas été épargnés par le coronavirus non plus. Les noms de l’attaquant russe Denis Gurianov et du gardien canadien Braden Holtby ont été inscrits au protocole. Gurianov a inscrit six buts et 14 points en 31 matchs cette saison, tandis que Holtby a maintenu un dossier de 6-8-1, une moyenne de buts alloués de 2,56 et un taux d’efficacité de ,920 en 2021-2022.

