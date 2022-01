Bientôt 100 gardiens !

Pandémie oblige, déjà 98 gardiens de but sont apparus dans au moins un match de la Ligue nationale à date, égalant ainsi le record de la saison dernière, une campagne de seulement 56 matchs, rappelons-le.

La profondeur devant le filet devenait de plus en plus un enjeu vers la fin de la dernière décennie (et on en sait quelque chose à Montréal), elle l’est encore davantage aujourd’hui. Les directeurs généraux devront se préparer en conséquence car désormais, ça prend non pas deux, mais au moins trois gardiens de calibre de la LNH.

Sans consulter les docteurs Horacio Arruda, Theresa Tam ou Anthony Fauci, on présume que la pandémie n’a pas fini de faire des siennes puisqu’on parle déjà de la vague Deltacron après la COVID-19, le Delta et l’Omicron.

Voilà maintenant que les accros des gardiens de but doivent se familiariser avec des variants comme Ukko-Pekka Luukonen, Lukas Dostal, Justus Annunen, Zach Sawchenko, Arvid Soderblom, Akira Schmid et Hugo Alnefelt pour en nommer quelques-uns.

Qui sont-ils ? Ils font partie des 26 gardiens recrues qui ont déjà joué au moins un match cette saison. Vous avez bien lu ! Vingt-six gardiens recrues ; c’est presque un par équipe.

À date, seulement neuf formations sur 32 n’ont utilisé que deux cerbères, soit les Bruins de Boston, les Flames de Calgary, les Red Wings de Detroit, les Panthers de la Floride, le Wild du Minnesota, les Islanders de New York, les Penguins de Pittsburgh, les Canucks de Vancouver et les Jets de Winnipeg.

Les Sabres de Buffalo, les Blues de St-Louis et les Devils du New Jersey mènent le bal, chaque formation ayant déjà utilisé cinq hommes masqués.

On peut présumer que le 99e gardien à faire son entrée dans la LNH, cette saison, sera Tuuka Rask, chez les Bruins de Boston, à moins qu’un autre ne s’introduise d’ici là. Chose certaine, on devrait passer le cap du 100 prochainement.

Ajouter à cela 905 patineurs (attaquants et défenseurs), et c’est donc plus de 1000 joueurs qui se sont déployés sur les 32 patinoires de la LNH cette saison.

Y a-t-il encore quelqu’un qui puisse réciter par cœur les noms de tous les joueurs du circuit Bettman ? On se demande même si le regretté Gerry Rochon en serait capable, mais on ne parierait pas contre sa mémoire phénoménale.

Incidemment, voici le nombre de gardiens de but utilisés par saison dans la LNH depuis la saison 2000-01.

2000-01 89

2001-02 89

2002-03 91

2003-04 94

2005-06 91

2006-07 84

2007-08 89

2008-09 89

2009-10 83

2010-11 87

2011-12 89

2012-13 82

2013-14 97

2014-15 92

2015-16 92

2016-17 95

2017-18 95

2018-19 93

2019-20 87

2020-21 98

2021-22 98

Un record pour Dostal

Il n’y a pas que Zachary Fucale qui a établi un record de débutant en fin de semaine puisque le Tchèque de 21 ans, Lukas Dostal, a réalisé 33 arrêts dans une victoire, en tirs de barrage, de 4-3 des Ducks d’Anaheim à Detroit. Il s’agissait d’un record d’équipe. Jusque-là, le sommet d’un baptême de feu d’un canard était de 24 arrêts, une marque partagée par Mikhail Sthalenkov (1999), Frederik Andersen (2013) et Kevin Boyle (2019). Disons que les Ducks ont généralement bien protégé leurs jeunes gardiens.

Retrouvailles Fleury et Lehner

C’était le retour émotif de Marc-André Fleury à Las Vegas samedi et il a eu le meilleur sur son ancienne équipe, 2-1 dans un match mémorable. Malgré les décisions d’organisation, on a pu voir la sincère complicité qui existe entre lui et son ancien partenaire, Robin Lehner. Les deux semblaient très heureux de se retrouver dans la période de réchauffement. C’est incroyable comment « Flower » est aimé partout où il passe. À 37 ans il semble être aussi athlétique qu’à ses 20 ans.