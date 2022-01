Comment faire bouger notre grand flanc-mou?

Notre fils de 28 ans est revenu vivre à la maison quand il s’est séparé de sa blonde. Plus exactement, c’est elle qui l’avait quitté, et il avait très mal vécu cette séparation. Mais cette promiscuité avec lui nous a fait prendre conscience que ce fils qu’on avait toujours choyé, avait peu évolué sur le plan de la maturité. Et c’est en gros ce que sa blonde lui reprochait. Comme il fait encore du télétravail en informatique, il passe le plus clair de son temps dans sa chambre/bureau aménagée au sous-sol. Il monte prendre ses repas et regarder quelques programmes avec nous, il va au gym et sort avec ses amis à l’occasion, mais le reste du temps, il le passe sur des jeux vidéo.

Mon mari ne disait rien au début, mais comme il ne parle pas de partir en appartement ni de chercher à se faire une nouvelle blonde après six mois, on commence à s’inquiéter. Non pas qu’on veuille le jeter dehors, mais comme il ne paie rien et consomme beaucoup au plan nourriture et boisson, mon mari commence à trouver qu’il exagère, surtout qu’il fait un bon salaire.

Comment aborder le sujet avec lui sans avoir l’air de lui quémander de l’argent ? Il me semble qu’il devrait comprendre par lui-même la nécessité de nous rembourser au moins pour ce qu’il consomme. Mais le temps passe et rien ne change. Mon mari commence à s’impatienter, mais quand il tente de lui en parler, tous les prétextes sont bons pour faire dévier la conversation, fuir vers un rendez-vous important, une émission qu’il doit absolument regarder ou un travail à finir. Comment se sortir de cette impasse gênante ?

Parents sans ressources

On se sort d’une impasse en prenant les moyens pour y arriver, pas en se laissant mener par le bout du nez par la personne qui nous y a conduit. Vous n’êtes pas sans connaître une bonne partie des raisons qui ont mené votre fils à sa séparation, et vous devez aussi prendre conscience qu’il a besoin d’un électrochoc pour mûrir un peu.

L’aider ne consiste surtout pas à le laisser continuer à baigner dans la nonchalance, mais plutôt à le forcer à prendre ses responsabilités. Et pour prendre ses responsabilités, il faut que vous cessiez de le nourrir et le loger sans rien lui demander en retour. Il a les moyens de se faire vivre ce garçon, alors c’est à vous de cesser de jouer le rôle d’être sa vache à lait. Rendu à cette étape de sa vie, c’est le meilleur service que vous puissiez lui rendre.