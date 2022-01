Décès de Ian Greenberg, cofondateur d'Astral Media

L’homme d’affaires Ian Greenberg, cofondateur d’Astral Media et membre du conseil d'administration de BCE est décédé, lundi, à l’âge de 79 ans.

Ian Greenberg a cofondé Astral, avec ses frères, à Montréal en 1961. Alors que l'entreprise commençait sa transition de détaillante de photographie à créatrice et distributrice mondiale de contenu dans les années 1990, M. Greenberg a assumé le rôle de chef de la direction et a présidé pendant 16 ans avant l'acquisition d'Astral Media par BCE en 2013.

«Le Canada a perdu un visionnaire des affaires et une légende des médias, et nous, chez Bell, avons perdu un collègue et un ami sage et aimable», a déclaré Gordon Nixon, président du conseil de BCE Inc. et de Bell Canada, par voie de communiqué.

«Je suis extrêmement fier d'avoir connu et travaillé avec Ian Greenberg, un compatriote montréalais, un mentor et une source d'inspiration de tous les jours pour moi. (...) j'ai toujours été impressionné par son sens aigu des affaires, son intégrité naturelle et son chaleureux sens de l'humour», a pour sa part écrit Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE et de Bell.

À la fois membre du Temple de la renommée de l'Association canadienne des radiodiffuseurs et du Panthéon des personnalités canadiennes des Affaires, M. Greenberg a reçu en 2007 le prix Ted Rogers and Velma Rogers Graham pour ses contributions à la radiodiffusion canadienne.

Ses frères et lui ont reçu le prix Eleanor Roosevelt Humanities pour leur soutien à des causes philanthropiques. Il a été membre du Conseil canadien des chefs d'entreprise et gouverneur de l'Hôpital général juif de Montréal.