Des amendes de 4,75 millions $ pour 14 contrebandiers de tabac

Récemment reconnus coupables de contrebande de tabac, 14 contrebandiers ont écopé d’amendes totalisant près de 5 millions $ et trois d’entre eux ont également été condamnés à purger des peines d’emprisonnement, a annoncé mardi Revenu Québec.

Les 14 individus étaient soupçonnés d’avoir été en possession, vendu, livré ou transporté du tabac de contrebande sans avoir de permis exigé par la loi pour mener des activités commerciales liées aux produits du tabac.

Parmi les contrebandiers coincés par Revenu Québec, on retrouve trois Ontariens, trois Américains et huit Québécois.

En plus de leurs amendes, trois d’entre eux ont écopé de peines d’emprisonnement. Daniel McDonald, 28 ans, de Cornwall, en Ontario, devra passer deux années moins un jour derrière les barreaux, en plus de payer une amende d’un peu plus d’un demi-million de dollars.

John Lewis White, 49 ans de Hogansburg, dans l’État de New York, a écopé d’une peine d’emprisonnement de 18 mois. Il devra également rembourser à Revenu Québec une somme de 25 000 $.

Jock Lawrence, 28 ans, lui aussi de Hogansburg, a été condamné à 15 mois de prison et à une amende d’un million de dollars, soit l’amende la plus élevée du groupe de 14 contrebandiers.

Les amendes imposées aux autres contrevenants varient quant à elles entre 120 000 et 500 000 $.

Ces condamnations découlent d’un projet d’enquête majeure menée par la Gendarmerie royale du Canada visant «des groupes d’individus qui ont facilité la contrebande de tabac».

Selon les autorités, le tabac de contrebande transitait entre les États-Unis et la réserve d'Akwesasne, avant d'être transporté par bateau sur le lac Saint-François, puis expédié par voie terrestre jusqu'aux réserves de Kahnawake et de Kanesatake.