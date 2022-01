France: reprise du procès des attentats du 13-Novembre avec l'interrogatoire des accusés

Le procès des attentats qui ont tué 130 personnes le 13 Novembre 2015 à Paris a repris mardi après plus de deux semaines de pause dues notamment à la COVID contractée fin décembre par le principal accusé, Salah Abdeslam.

Entamé il y a quatre mois, le procès entre dans une nouvelle phase, celle de l'interrogatoire sur le fond du dossier des 14 accusés présents (six autres, donc cinq présumés morts, sont jugés en leur absence).

Déclaré «guéri» par une contre-expertise médicale, Salah Abdeslam, qui n'avait plus assisté aux audiences depuis le 25 novembre, était présent dans le box mardi.

En revanche, un autre accusé, Osama Krayem qui a indiqué avoir «pris la décision de ne plus (s'exprimer) jusqu'à la fin des débats», a lui refusé de comparaître.

«Personne ne cherche la vérité, personne n'est ici pour comprendre (...) Nous faisons tous semblant, ce procès est une illusion», avait ajouté M. Krayem, dont l'interrogatoire est prévu la semaine prochaine.

Le premier accusé à être interrogé est Mohamed Abrini, 37 ans, un ami d'enfance de Salah Abdeslam, jugé notamment pour avoir accompagné en région parisienne le commando jihadiste à la veille des attentats.

L'interrogatoire de Salah Abdeslam est prévu les 20 et 21 janvier.

Lors de cette première phase d'interrogatoires, les accusés ne doivent être interrogés que sur les faits allant jusqu'à l'été 2015.

Mohamed Abrini est accusé notamment de complicité de meurtres pour avoir participé à la location de voitures et d'appartements ayant servi au commando.

S'il reconnaît sa participation aux attentats, il avait souligné en novembre devant la cour n'en avoir été ni «le commanditaire ni le cerveau», et n'avoir «apporté aucune aide logistique ni financière».

Selon les enquêteurs, son rôle reste toutefois à éclaircir. On sait qu'à l'été 2015, il a rencontré en Syrie Abdelhamid Abaaoud et Najim Laachraoui, le chef opérationnel et l'artificier présumés du commando. Il a également effectué un mystérieux voyage en Angleterre en juillet 2015.