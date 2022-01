Guilbault n’a rien inventé

N’en déplaise à la ministre Geneviève Guilbault, ce n’est pas d’hier que Québec et Lévis constituent un « pôle économique à part entière » et travaillent ensemble pour se développer. Personne n’a attendu son arrivée ni l’élection de la CAQ pour ça.

Nommée ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale en 2018, Geneviève Guilbault se réjouit de constater que la guerre entre Québec et Lévis est finie, clamait-elle dans nos pages hier.

Mme Guilbault affirme qu’il ne peut y avoir de rivalité entre Québec et Lévis. On est dans une nouvelle ère, un triangle harmonieux, dit-elle pour illustrer sa relation avec les maires Lehouillier et Marchand.

À quelques mois d’une campagne électorale provinciale, il faut cependant voir quelles sont les véritables motivations de Mme Guilbault.

Guerres de clochers

Il faudrait en effet être bien naïf pour croire que la relation entre les maires fait foi de tout. Le développement de la région ne s’est pas arrêté en raison du froid entre Régis Labeaume et Gilles Lehouillier. Comme il ne s’est pas arrêté avant eux, au gré de guerres de clochers entre les différents maires de Québec et Lévis.

La preuve, c’est qu’avant la crise de la COVID-19, selon l’agence Québec International, la région métropolitaine de Québec cumulait à son actif près d’un quart de siècle de croissance économique ininterrompue. Elle se classait parmi les performantes au pays et même en Amérique du Nord.

Il est vrai que le départ de Régis Labeaume a fait place à une lune de miel politique dans la région. Mais il faudra voir combien de temps cette situation pourra durer.

L’actuel maire de Québec, Bruno Marchand, devra bien se prononcer un jour sur le troisième lien, projet auquel aucun maire de Québec n’a vu d’avantages pour sa ville.

L’étalement urbain, les conséquences pour l’environnement et la congestion sur les routes de la rive nord sont autant d’effets négatifs appréhendés.

Le maire ou la mairesse est élu(e) pour défendre les intérêts de ses citoyens. Ce principe de base ne changera pas. Pour cette raison, il existera toujours une saine rivalité entre les villes. Cela n’empêche pas les élus de travailler ensemble.

CMQ

C’est pourquoi la vision de développement interrives « inclusive » que prône Mme Guilbault existe depuis longtemps déjà, à travers la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).

Créée dans la foulée des fusions en 2002, la CMQ regroupe 28 municipalités de la région, dont Québec et Lévis. Son rôle s’est élargi récemment pour englober des dossiers comme l’environnement et la lutte à la pauvreté.

La vérité, c’est que la ministre Guilbault tente de se faire valoir dans un rôle qu’elle n’a jamais assumé pleinement. D’une part, elle a mis beaucoup trop de temps à nouer des contacts avec les intervenants socio-économiques de la région.

Puis, elle s’est imposée, à travers ses sorties et ses déclarations, comme l’un des principaux obstacles au plus important projet de l’histoire de Québec, le tramway. Elle aurait dû au contraire le défendre et rallier ses collègues.

Mme Guilbault avait également le devoir de s’assurer que son gouvernement apporterait des réponses concernant le troisième lien et son impact sur la rive nord. Espérons qu’il en sera question dans les « efforts de communications additionnels » qu’elle promet dans le dossier en 2022.