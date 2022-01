Joueur le plus utile dans la NFL: un grand partisan pour Tom Brady

Avec la fin de la saison régulière de la NFL, certains croient que le quart-arrière Aaron Rodgers décrochera le titre du joueur par excellence, mais l’entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay, Bruce Arians, est loin de partager cet avis et milite plutôt en faveur de son protégé Tom Brady.

Ce dernier a été fidèle à lui-même sur le terrain malgré ses 44 ans bien sonnés, menant les siens vers un dossier de 13-4 et le premier rang de la section Sud de l’Association nationale. D’ailleurs, les Bucs ont terminé au sommet de leur division pour la première fois depuis 2007. Sur le plan des statistiques, Brady n’a pas à rougir de ses chiffres: il a réussi 67,5% de ses passes et amassé 5316 verges ainsi que 43 touchés aériens, tout en commettant 12 interceptions.

De son côté, Rodgers a permis aux Packers de Green Bay de conclure avec le laissez-passer pour le deuxième tour éliminatoire dans la Nationale. Il a atteint la cible pour 68,9% de ses relais, totalisant 4115 verges, 37 majeurs et quatre interceptions. Cependant, Arians n’en a que faire de ce bilan. À ses yeux, le portrait est clair.

«S’il ne l’obtient pas, c’est un simulacre, a-t-il dit en point de presse, lundi, concernant la possibilité de voir Brady empocher le quatrième titre de joueur le plus utile de sa carrière. Il compte le plus de passes complétées à vie, il a 5000 verges et les touchés sont là. [...] Pour moi, la course n’est même pas serrée.»

Le pivot de l’équipe floridienne a dû se débrouiller sans plusieurs éléments clés à un moment ou à un autre en 2021. Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, Rob Gronkowski et le demi offensif Leonard Fournette ont tous manqué au moins un match à cause des blessures.

Tampa Bay accueillera les Eagles de Philadelphie pour amorcer les éliminatoires, dimanche après-midi.

