La Caisse de dépôt investit dans la santé comportementale aux États-Unis

La Caisse de dépôt et placement (CDPQ) et la société de placements privés Revelstoke Capital Partners ont annoncé mardi un investissement «important» dans une filiale de Crossroads Treatment Centers, un fournisseur américain en matière de santé comportementale.

Avec ses 115 sites de traitement dans 10 États américains, Crossroads qui s’intéresse notamment aux troubles liés à la toxicomanie et à la santé mentale offre des soins avec un traitement assisté par médicaments.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé par les deux investisseurs et leur partenaire.

«Nous sommes heureux de soutenir la prochaine phase de croissance de Crossroads, alors que la Société continue à mettre ses services de soins de santé essentiels à la disposition d'un plus grand nombre de patients à travers les États-Unis», a indiqué par communiqué Martin Laguerre, premier vice-président et chef des Placements privés et Solutions de financement à la CDPQ.

«Ce partenariat extrêmement précieux nous permet d'élargir encore plus l'accès aux soins les plus pratiques, les plus complets et de la meilleure qualité, permettant ainsi de sauver les vies d'un grand nombre de gens qui ont un besoin urgent pour ces services. Nous sommes très enthousiastes quant à l'avenir», a mentionné Dr Rupert McCormac, fondateur et chef de la direction de Crossroads.

«Cette transaction fournira à la Société des capitaux additionnels qui lui permettront de réaliser des acquisitions complémentaires et d'investir pour développer son modèle de soins différencié et complet basé sur la valeur», a affirmé Michael Constantinides, directeur principal chez Revelstoke.

