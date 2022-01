Le «Bye Bye 2021» devient l’émission la plus regardée de la télé québécoise

En plein reconfinement, le «Bye Bye 2021» a attiré 4 862 000 téléspectateurs le 31 décembre dernier, ce qui en fait l’émission la plus regardée de l’histoire de la télé québécoise.

Ces données confirmées, qui incluent l’écoute en différé, proviennent de la firme Numéris et ont trait à la semaine du 27 décembre au 2 janvier.

Le 4 janvier, des chiffres non confirmés laissaient croire le contraire, soit que la revue satirique de fin d’année n’avait pas établi de record par rapport à l'édition précédente.

«Quatre des cinq émissions offertes sur ICI Télé le soir du 31 décembre 2021 ont établi de nouveaux records, dont "Bye Bye 2021" qui devient l’émission la plus regardée de l’histoire de la télé québécoise avec 4 862 000 téléspectateurs, soit 200 000 de plus que le "Bye Bye 2020" (4 662 000)», a indiqué par courriel la cheffe, Promotion et Relations publiques de Radio-Canada, Julie Racine.

«Infoman» a pour sa part battu son propre record en rivant devant les écrans 3 629 000 de curieux, comparativement à sa cote d’écoute de 3 467 000 en 2020. L’émission animée par Jean-René Dufort devance par ailleurs «En direct du jour de l’An» (2 334 000 versus 2 304 000 en 2020) et «Les coulisses du Bye Bye» (2 256 000 versus 2 164 000 en 2020).

«À l’année prochaine», avec ses 1 938 000 téléspectateurs, a été la seule production à perdre des plumes, alors que l’émission avait rejoint 2 007 000 personnes l’année précédente.

Quant aux reprises, elles ont aussi été regardées: «Bye Bye 2021» (970 000), «Infoman 2021» (765 000) et «En direct du jour de l’An» (670 000).

TVA a inscrit pour sa part deux émissions millionnaires à son tableau durant la même semaine, soit «Ça commence bien l’année» (1 238 000) et «VLOG» (1 045 000), toujours selon les données confirmées de Numéris.

