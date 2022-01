Le Canada possède l’un des passeports les plus puissants au monde

Les Canadiens peuvent maintenant voyager dans plus de 180 pays sans avoir besoin d’un visa, selon le dernier classement Henley Passport sur les passeports les plus puissants, qui conclut à un écart de plus en plus important entre les citoyens des différents pays quant à la liberté de voyager.

Les résultats de l’indice Henley Passport, créé il y a 17 ans, montrent que le nombre de destinations accessibles sans visa préalable a considérablement augmenté au cours des dernières années. En 2006, un individu pouvait visiter en moyenne 57 pays sans visa, alors qu’aujourd’hui ce chiffre est de 107.

Les détenteurs de passeport canadien, eux, peuvent se rendre dans 185 destinations sans visa. Le pays se retrouve, donc, en septième position de l’indice tout juste derrière les États-Unis.

Cependant, cette augmentation illustre une disparité de plus en plus grande entre le niveau de liberté de voyage des pays du nord par rapport aux pays du sud. En effet, les citoyens des pays les plus riches peuvent voyager sans visa dans plus de 180 pays dans le monde alors que ce chiffre atteint difficilement 50 dans les pays les plus pauvres.

Impacts de la pandémie

De plus, le rapport Henley sur la mobilité mondiale fait état d’une augmentation des inégalités causées en partie par la COVID-19 et de l’accès difficile aux vaccins.

«La santé et le statut vaccinal d'un individu ont autant d'influence sur la mobilité que l'accès sans visa de son passeport. Le fait de résider dans la "mauvaise" nation peut avoir un impact considérable sur l'accès aux services commerciaux, médicaux et de santé, et rendre impossible tout voyage pour certains», a mentionné le Dr Andreas Brauchlin, spécialiste en cardiologie et en médecine interne de renommée internationale et membre du conseil consultatif de l'Office médical de la famille SIP en Suisse.

«L’ouverture des canaux de migration est essentielle au redressement post-pandémie», a pour sa part estimé le président de Henley & Partners et inventeur du concept d’indice de passeport, Dr Christian H. Kaelin.