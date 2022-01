Le Pat Rétro est à vendre

Véritable institution à Québec, rendue célèbre grâce à René Angélil et Céline Dion, le Pat Rétro et sa crèmerie sont à vendre. On demande 1,4 M$ pour l’immeuble comprenant le restaurant et deux appartements.

Le fonds de commerce, le nom, les recettes et tous les équipements nécessaires pour faire fonctionner le restaurant et la crèmerie font partie de la vente.

«Une opportunité qui se présente rarement», selon l’annonce publiée sur le site de Remax.

La propriété de la rue de Bergerville a été mise sur le marché un peu avant Noël. Pour l’instant, il n’y a pas de pancarte à l’extérieur, mais la propriétaire Priscilla Morin est résolue à passer le flambeau.

«En fait, ce n’est pas mon occupation première. Je suis plutôt dans l’immobilier. Je m’occupais du restaurant à temps partiel. Maintenant, j’ai des jumelles âgées d’un an seulement et j’ai déjà une cinquantaine d’employés sous ma responsabilité ailleurs, avec mon autre occupation. J’ai beaucoup d’idées pour le restaurant, mais je n’ai pas le temps pour les réaliser et je trouve ça de valeur. C’est pour cette raison que je veux vendre à quelqu’un qui va s’y consacrer à temps plein», a confié Mme Morin.

Propriétaire depuis 2013, la femme d’affaires a réalisé plusieurs investissements dans le passé pour rénover les lieux au grand complet.

Fous de l’endroit

Pat Rétro a déjà servi des clients aussi célèbres que le couple René Angélil et Céline Dion. On disait même qu’ils étaient «fous de l’endroit», non seulement en raison des pains à la viande, mais aussi à cause de l’ambiance de diner américain qu’on y trouve. Céline et René s’étaient même déplacés pour voir les images des Baronets diffusées par un scopitone. Cette visibilité avait grandement profité au restaurant. Encore aujourd’hui, les prestations du groupe sont présentées sur des écrans de télé lorsque la salle à manger est ouverte.

Petite anecdote, lors du dernier passage du couple à Québec, en juillet 2013, René Angélil avait commandé pour 200$ de pains à la viande pour l’équipe de production.

Pandémie

Malgré la pandémie, qui a forcé la fermeture des salles à manger, le restaurant a continué de servir ses clients avec des commandes pour emporter.

«C’est sûr que ce n’est pas le même chiffre d’affaires, mais on a un bon roulement avec les livraisons», a poursuivi Mme Morin.

«J’ai à cœur de trouver la bonne personne qui va vouloir poursuivre la tradition», a-t-elle ajouté.

Selon elle, des pourparlers sont en cours avec des acquéreurs potentiels qui ont déjà une expérience en restauration.

Le bâtiment, construit en 1944, a une valeur de 1 135 000$ au rôle d’évaluation. L'immeuble offre 2 logements de 4 pièces et demie, en plus du local commercial.

Un casse-croûte connu

En 2018, le «plus connu des casse-croûte de la région de Québec» a souligné son 35e anniversaire d’existence sur la rue de Bergerville, à deux pas de l’avenue Maguire.

Le fondateur de Pat Rétro, Simon Wilson, garde de précieux souvenirs des années où il était à la tête du restaurant.

«J’étais tout le temps là. Pour moi, ç’a été la plus belle période. J’ai apprécié les vingt-cinq années où j’ai créé des liens d’amitié avec mes clients. Même à la retraite, ce dont je m’ennuie le plus, c’est de rencontrer les gens qui venaient au restaurant. On avait du plaisir. Ça n’avait pas de bon sens.»

Avec la future transaction, ce sera la troisième fois que le commerce change de main.

