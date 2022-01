Marie-Victorin: l’ex-bloquiste Shophika Vaithyanathasarma représentera QS

L’ancienne candidate bloquiste Shophika Vaithyanathasarma fait le saut en politique provinciale et représentera Québec solidaire lors de la prochaine élection partielle dans Marie-Victorin.

L’annonce officielle de sa candidature devrait être faite mercredi, selon ce qu’a appris l’Agence QMI.

Shophika Vaithyanathasarma avait été candidate pour le Bloc québécois dans Rosemont–La Petite-Patrie où elle avec obtenue 21,3 % des voix lors de l’élection fédérale à l’automne dernier.

Pour succéder à l’ancienne députée péquiste devenue indépendante, Catherine Fournier, elle affrontera le candidat du Parti québécois Pierre Nantel, la libérale Émilie Nollet et la cheffe du nouveau parti Climat Québec, Martine Ouellet.

La Coalition avenir Québec (CAQ) n’a pas encore annoncé son candidat, mais a confirmé qu’elle en présenterait un. Le premier ministre du Québec, François Legault, avait indiqué lors du dernier congrès de son parti, en novembre dernier, que l’élection aurait lieu après les fêtes.

Dès l’annonce de la démission de Catherine Fournier, élue mairesse de Longueuil lors du dernier scrutin municipal, Québec solidaire avait rapidement dit qu’ils auraient un candidat ou une candidate sur la ligne de départ, afin que les citoyens de Marie-Victorin puissent faire un choix.

La cheffe libérale, Dominique Anglade, se disait alors prête à laisser la voie libre au chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, comme le veut la tradition lorsqu’un chef de parti reconnu n’est pas député.

Membre du conseil d’administration d’Ambition Québec, un organisme à un but non lucratif cofondé par Cartherine Fournier, et du comité Jeunesse de la Fondation Tel-Jeunes, Shophika Vaithyanathasarma étudie présentement au baccalauréat en mathématiques à l’Université de Montréal.

