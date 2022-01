Oui à un retour en classe, mais un retour sécuritaire

M. le ministre de l’Éducation,

Le souhait largement partagé par les élèves, les parents et les équipes-écoles est un retour en classe sécuritaire pour tous. Le « pour tous » ne vise pas uniquement le réseau scolaire, mais aussi la population générale.

Les écoles ont été le principal foyer d’éclosion au Québec l’automne dernier. Les chiffres compilés par Covid Écoles Québec démontrent que pendant cette période, les écoles québécoises ont enregistré 29 671 cas alors que celles de l’Ontario, 12 062. Selon les dernières projections de l’INESSS, la courbe d’occupation des lits aux soins intensifs atteindra son sommet le 17 janvier. Or, le retour en classe est aussi prévu pour le 17 janvier. Est-ce que le réseau scolaire et de façon plus générale le Québec, est prêt pour cela ? Nous souhaitons tous un retour rapide des élèves à l’école, mais nous souhaitons également un retour sécuritaire.

Urgent et nécessaire

Il devient urgent et essentiel de revoir sans délai vos orientations, car non seulement leurs impacts dépassent les limites de votre ministère, mais elles génèrent aussi énormément d’anxiété : anxiété chez les élèves, chez les parents, mais aussi au sein des équipes-écoles.

Je suis consciente que le risque zéro n’existe pas et je ne vous demande pas de miracles non plus. Toutefois, votre responsabilité ministérielle vous incombe de prendre tous les moyens raisonnables afin de réduire les risques d’infection.

En 2022, il devrait être raisonnable d’être en mesure de distribuer des tests rapides aux élèves du primaire et du secondaire et d’exiger que les élèves soient testés avant le retour en classe. La distribution des tests rapides après le retour en classe et uniquement aux élèves du primaire constitue en cela une double erreur.

L’accès aux tests PCR pour le personnel scolaire est une bonne nouvelle à condition que les enseignants et employés ne soient pas confrontés à d’énormes délais d’attente et qu’ils obtiennent leur résultat en moins de 24 h. Dès que possible, vous devriez rendre accessibles les tests rapides également aux équipes-écoles. Ainsi, en cas de doute, le personnel scolaire pourrait s’autotester et connaître leur résultat en 15 minutes. Idéalement, vous devriez en commander en nombre suffisant afin de tester les élèves et le personnel scolaire sur une base hebdomadaire.

Pendant plusieurs mois, nous étions nombreux à vous le dire, et à vous le redire, mais permettez-moi de vous le répéter : le virus se transmet principalement par aérosols ! Par conséquent, les lecteurs de CO2 (là où ils sont enfin installés) sont un indicateur de mesure, en d’autres mots, un diagnostic, et non pas un remède. Si vous préférez, c’est l’équivalent de placer un détecteur de fumée dans une maison, mais dans laquelle il n’y a pas d’extincteur d’incendie! En 2022, la solution ne peut pas reposer sur le simple geste de demander aux parents de prévoir une « petite laine » parce que les fenêtres seront ouvertes en plein hiver. Depuis août 2020, nous vous parlons de ventilation ! Vous avez reçu 432 millions de dollars du gouvernement fédéral pour rouvrir les écoles de façon sécuritaire en temps de COVID-19. De cette somme, rien n’a été alloué à l’achat de purificateurs d’air à filtre HEPA. L’Ontario en a acheté 70 000 pour leurs classes et plus récemment, ils en ont acheté trois mille de plus.

Toujours en Ontario, les enseignants auront le choix de porter un masque N95 s’ils le souhaitent. Pourquoi votre gouvernement refuse-t-il de donner ce même choix aux enseignants, aux professionnels de soutien, au personnel de soutien et aux directions d’école ? Je les nomme tous, car oui, ils ont fait des miracles avec vos directives systématiquement en retard. Vous devriez dès maintenant relancer « Je réponds présent en éducation ! », car il est évident que le réseau scolaire manquera de personnel, notamment suite à des infections.

Protocole d’urgence

Enfin, selon votre calendrier, les écoles rouvrent dans une semaine. C’est quand même particulier que le nouveau protocole d’urgence ne soit pas encore dévoilé, et ce, à moins de six jours du retour en classe, alors que votre gouvernement accorde 12 jours aux anti-vaccins pour s’habituer à commander leur alcool et leur cannabis en ligne.

Tous souhaitent un retour en classe sécuritaire, M. le ministre ! Donnez-nous collectivement les moyens de réussir cette tâche et remplissez pleinement votre part du contrat social ! Il n’est d’ailleurs pas trop tard pour nommer un expert en santé publique dédié exclusivement au contrôle des éclosions de COVID-19 dans les écoles du Québec, tel que je vous l’ai demandé en novembre... 2020. En 2022, nous sommes très nombreux à souhaiter ne pas rejouer dans le même film ! Allez-y, surprenez-nous M. le ministre !

Marwah Rizqy

Députée libérale de Saint-Laurent

Porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation