Plus de 250 réfugiés afghans arrivent au Canada

Plus de 250 réfugiés afghans de plus sont arrivés au Canada, dont 170 défenseurs des droits de la personne, a annoncé Ottawa mardi.

«Bon nombre des arrivants d’aujourd’hui travaillent depuis des décennies à consigner les violations des droits de la personne en Afghanistan et ont l’intention de poursuivre leur travail au Canada avec l’aide d’organisations non gouvernementales canadiennes et internationales», a fait valoir le gouvernement fédéral par communiqué.

Les nouveaux arrivants entameront leur vie au Canada avec une quarantaine, avant de recevoir de l’aide pour se réinstaller au pays, a-t-on précisé.

C’est un privilège d’accueillir aujourd’hui cette cohorte de réfugiés afghans, qui risquent d’être persécutés en raison de leur travail de protection des droits de la personne des autres. [...] Je leur suis reconnaissant pour leur travail de documentation et de prévention des violations des droits de la personne, et je suis fier qu’ils se sentent maintenant chez eux dans notre pays», a commenté le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser.

À ce jour, environ 6750 ressortissants afghans ont été accueillis au pays, dans la foulée de la chute de l’Afghanistan, revenu sous le contrôle des talibans après le départ des troupes internationales.