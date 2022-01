Possible bris de service: les employés de la banque de sang de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont manifestent

Quelque dizaine de techniciens de la banque de sang de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal, ont manifesté, mardi, pour dénoncer le manque de personnel qui met en péril le fonctionnement de leur laboratoire.

Mobilisé devant l’entrée principale de l'hôpital, vers midi, le personnel des laboratoires d'hématologie et membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) s’est dit inquiet des conséquences liées à la surcharge de travail.

Ils réclament notamment la fin du recours au temps supplémentaire obligatoire (TSO) qui «ne fait qu'aggraver le phénomène de la surcharge de travail».

«Il règle peut-être les problèmes des gestionnaires à court terme, mais il a surtout pour effet de démobiliser nos membres et de les pousser à quitter. Dans les dernières semaines, deux démissions ont été données et aucune nouvelle embauche n'est prévue. La gestion autoritaire nuit autant à nos membres qu'à l'ensemble de la population, qui s'attend légitimement à des services publics de qualité et accessible», a dénoncé le président de l'APTS, Robert Comeau.

L’organisation syndicale, qui représente plus de 5400 membres œuvrant dans les laboratoires publics du Québec, réclame également la mise en place de mesures de valorisation financière.

