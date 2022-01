«Star Académie: L’Audition finale»: Les premiers candidats retenus

L’adage dit que le talent n’attend pas le nombre des années, et c’est exactement ce qu’a prouvé Éloi, le premier candidat de la deuxième émission de Star Académie: L’Audition finale, mardi soir.

À 16 ans, Éloi est le plus jeune candidat de cette année. Originaire des Îles-de-la-Madeleine, il a expliqué que la musique est pour lui comme un héritage familial et qu’il n’a presque pas eu le choix de s’y mettre. Avec Marcher l’plancher de Salebarbes, accompagné de sa guitare, il a ravi le public présent en studio.

«Tu as 16 ans, mais il y a un petit vieux là-dedans. Quel bel être tu es!», l’a félicité Lara Fabian. Gregory Charles s’est ensuite levé pour appuyer sur le buzzer, envoyant directement Éloi à l’Académie.

PHOTO COURTOISIE

Sandrine a ensuite livré une version très énergique d’Amoureuse de Marjo. Visiblement sous le charme, Guylaine Tremblay lui a demandé en plaisantant si elle aurait encore assez d’énergie pour participer au premier Variété, dimanche prochain.

Des interprétations touchantes

Étudiantes en sciences infirmières, le but d’Alexandra est de faire du bien aux gens. En chantant Le blues du cagou, elle a mis du bonheur dans le cœur des spectateurs, malgré la nervosité qui transparaissait dans sa voix. «Je me réjouis de te voir au prochain variété», a commenté la directrice de l’Académie.

Pour Julien, le but ultime serait de pouvoir vivre de son talent et de la musique. Avec une certaine assurance et un talent indéniable, il a livré une version très intéressante de Ain’t No Mountain High Enough en s’accompagnant au clavier.

PHOTO COURTOISIE

«Ce que tu as montré entre ton élégance, ta joie, ta lumière et ta maitrise, ça m’en dit beaucoup sur toi», a expliqué Lara. Julien sera présent dans l’émission, ce dimanche.

Une émotion sincère

Dernier candidat de la soirée, Yannick a choisi d’interpréter Tu m’manques de La Chicane pour une raison bien précise. Son père a fait un AVC lorsqu’il était jeune et il n’a plus été lui-même durant quelques années. Lorsque la situation s’est améliorée, Yannick s’est souvenu à quel point son père lui avait manqué.

PHOTO COURTOISIE

L’émotion était palpable, alors que son père était dans la salle, et Lara avait les yeux pleins d’eau en l’écoutant.

«Je ne pense pas que tu sais à quel point tu as été vraiment bon», a commenté Gregory Charles, avant que Guylaine Tremblay ne l’invite à venir défendre sa place au premier Variété.

Star Académie: L’Audition finale se poursuit mercredi et jeudi, à 19h30, à TVA.

Ils sont candidats au premier Variété:

Sandrine, 28 ans, Coaticook

Alexandra, 20 ans, Shippagan (N.-B.)

Julien, 23 ans, Montréal

Yannick, 22 ans, Beauport

Il intègre directement l’Académie:

Éloi, 16 ans, Îles-de-la-Madeleine

