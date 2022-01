«Star Académie»: une déco améliorée pour l’Académie

Les futurs Académiciens qui ont suivi la précédente saison ne seront pas dépaysés en entrant au Manoir Maplewood de Waterloo, dimanche prochain. L’Académie reste sensiblement la même avec seulement quelques ajouts discrets et des touches de couleurs plus prononcées.

La directrice artistique Danielle Labrie a choisi de faire évoluer en douceur le décor qu’elle avait créé l’an dernier.

«Dès le départ, on voulait que l’Académie puisse vieillir au fur et à mesure des saisons, et pour cette année, le bleu est le nouveau noir, a-t-elle plaisanté en entrevue. On a mis des touches de bleu un peu partout, on va les retrouver tantôt dans des cadres, sur des murs, sur des rideaux, mais juste à la bonne intensité, sans exagération.»

Dans le salon et le Lab, qui sont deux pièces connexes, on va, par exemple, retrouver un modulaire en velours bleu qui pourra accueillir tous les Académiciens.

«Il amène beaucoup de couleurs dans la pièce, et il y a aussi des changements de lampes et de tableaux sur les murs. Plusieurs autres accessoires ont été changés pour le mieux; l’expérience de l’année passée nous a servis à améliorer les choses.»

Bureau de la directrice

Le plus grand changement concerne la pièce où Lara Fabian, directrice de l’Académie, reçoit ses petits protégés pour des discussions en tête-à-tête. Elle a été complètement transformée. «On l’appelle désormais "la blue room", a avancé la directrice artistique. J’ai choisi le bleu, car c’est la couleur dominante du logo de "Star Académie".»

Des petits changements discrets seront aussi visibles dans la salle de cours de Gregory Charles, dans l’entrée ou encore dans la grande cuisine.

Des espaces identiques

Plusieurs pièces de l’Académie vont toutefois garder la même ambiance chaleureuse et accueillante que la précédente saison. C’est le cas notamment des chambres aux teintes émeraude et de charbon.

«On a fait faire les moulures sur les murs, l’an dernier. C’était un bel ajout, respectueux du style de manoir, et les propriétaires ont d’ailleurs décidé de les conserver après notre départ. On a aussi repris les mêmes couleurs, car on avait fait fabriquer des lits doubles sur-mesure en velours pour qu’ils puissent rentrer dans l’espace, qui est assez restreint pour le nombre de candidats. Ils ont aussi l’avantage d’avoir de grands tiroirs en dessous, ce qui les rend très utiles dans le contexte, et ils sont très confortables et douillets.»

Décor temporaire

Comme le Manoir Maplewood est habituellement un hôtel, tous les aménagements, la décoration et le mobilier sont enlevés à la fin de l’émission.

«Au printemps dernier, on a remis le Manoir dans son état d’origine. On a enlevé l’équipement technique, les éclairages, mais aussi toutes les constructions cachées. On repeint les murs aux couleurs antérieures, et l’établissement a été en activité durant plusieurs mois. Et on a finalement remis en place notre décor pour cette saison, avec des aménagements un peu différents.»