Un Québécois au mythique Paris-Dakar

Un fervent amateur de moto hors-piste de Trois-Rivières participe au mythique «Paris-Dakar» rebaptisé le Rallye Dakar, non pas à titre de concurrent, mais plutôt de responsable de la récupération des véhicules accidentés ou en panne.

Par le passé, Patrick Trahan a disputé à trois reprises cette épreuve sur sa moto. Cette année, l'organisation l'a recruté dans ses équipes d’intervention en piste.

Ce sont près de 600 bolides de tous genres qui participent au rallye sur une distance de plus 8000 kilomètres dans le désert d'Arabie.

Mardi, M. Trahan a été appelé à se rendre sur les lieux d'un accident grave. Un pilote de moto blessé a dû être évacué par hélicoptère. «On est allé chercher la moto qui était vraiment dans un trou où même l'hélico ne pouvait pas aller parce qu'il arrive [qu’elle aille] chercher les motos et nous les ramène de sorte qu'on n'a pas besoin d'aller dans les dunes nous-mêmes. Mais là, l'hélico ne pouvait pas y aller ni les gros camions», a raconté le Trifluvien.

Ce travail ne va pas sans risque pour lui. «Ça peut être dangereux parce que souvent on roule la nuit et les dunes la nuit ce n'est vraiment pas recommandé parce qu'on ne voit pas où on va», a-t-il expliqué.

Pour Patrick Trahan, participer d'une façon ou d'une autre au «Paris-Dakar» était un rêve d'adolescent. Il raconte que le poste qu'il a obtenu est très convoité et que sa nomination a fait des jaloux.

À Notre-Dame-du-Mont-Carmel, en Mauricie, il dirige une école de pilotage hors-piste et a aussi créé le Challenge Blanc en Haute-Maurice, qu’on pourrait qualifier de «Paris-Dakar» pour motoneiges.