BLOUIN, Marie-Marthe Gosselin



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 28 décembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Marie-Marthe Gosselin, épouse de feu M. Arthur Blouin et conjointe de M. Victorien Guay. Elle demeurait à St-Jean, Île-d'Orléans.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Yvon (Lilly Dubé), Denis (Ismael Cespedes Martinez), Diane (feu Roland Bergeron, Bruno Junius), Lise (Noël-Armand Gagnon), Lisanne (Roberto Légaré); ses petits-enfants: Kim Blouin, (Marie-Josée Vigneault), Jason Légaré (Pascale Morency); son frère, sa sœur, ses beaux-frères et sa belle-sœur: André (Aline Lemelin), Claudette (Joseph Lapointe), feu Denise (Paul-André Drouin); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Blouin: Angelbert (Hélène Deblois), Gaétan (Lise Bernier), feu Lorenzo (Murielle Papillon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Jean-Paul Gosselin (Agathe Fortier), Marcel Gosselin (Yvonne Turcotte), Fernand Gosselin (Bernadette Turcotte), Roger, Mariette (Emilien Pouliot), Noëlla Blouin (Raymond Gosselin), Jean-Marie Blouin (Irma Lapointe), Lucette Blouin (Jean-Charles Chabot), Solange Blouin (Maxime Blouin), Jeannne d'Arc Blouin (Roland Clouâtre). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association Pulmonaire du Québec 6070 rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, (Québec) H1N 1C11 888 768-6669 https://poumonquebec.ca/faire-un-don/