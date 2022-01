OUELLET, Francine



Au centre de soins prolongés Grace Dart de Montréal est décédée, le 21 décembre 2021, à l'âge de 72 ans Francine Ouellet, épouse de feu Richard Champagne. Native de Donnacona, elle était la fille de feu Léon Ouellet et de feu Jeanne D'Arc Sauvageau. Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Pierre (Martin), ses soeurs: Lise (Renald) et feu Christiane (André); son frère Jacques (Marie-Andrée) et sa soeur Louise. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces: Stéphane, Patrice (Chantale), Annick (Sylvain), Mira (Alex) et Sarah; ainsi que ses cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du centre de soins prolongés Grace Dart de Montréal pour les bons soins prodigués. Particulièrement, Monsieur Dedsana Seymany. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Grace Dart ou à l'Association pulmonaire du Québec.https://fondationgracedart.comhttps://poumonquebec.ca