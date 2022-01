50 000 $ contre des infos sur ce fugitif

La Sûreté du Québec (SQ) et ses partenaires offrent une récompense pouvant aller jusqu’à 50 000 $ à quiconque fournirait de l’information permettant l’arrestation de Blake Charbonneau, un fugitif suspecté de nombreuses infractions graves à caractère sexuel.

Le Lavallois de 35 ans fait l’objet de mandats pancanadiens pour proxénétisme, agression sexuelle mettant la vie en danger et agression sexuelle armée, entre autres infractions criminelles.

L’enquête laisse croire qu’il aurait fait «de nombreuses» victimes et qu’il sévirait toujours. Il serait d’ailleurs actif et habile sur les médias sociaux, selon un communiqué de l’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme (EILP), qui regroupe des policiers de Montréal, de Québec, de Laval, de Longueuil, de Gatineau, de la GRC et de la SQ.

«La prédation affichée par Blake Charbonneau, la gravité et la fréquence des actes reprochés, le nombre de victimes identifiées ainsi que la forte probabilité qui y ait des victimes supplémentaires nous encourage à tout mettre en œuvre afin de le localiser», a affirmé l’inspecteur Pierre-Mathieu Viviers, directeur adjoint à la direction des enquêtes criminelles de la SQ.

Vaste campagne

Mercredi, l’EILP a annoncé le lancement d’une vaste campagne pour tenter de lui mettre la main au collet.

«C’est la première fois au Québec qu’une campagne de médiatisation de ce genre sera déployée dans le but d’encourager les citoyens à signaler toute information menant à l’arrestation de Blake Charbonneau», souligne-t-on.

Concrètement, l’escouade policière s’est associée au programme «Bolo», un acronyme qui signifie «Be On The Lookout», comme dans «être aux aguets» ou «garder l’œil ouvert».

Il s’agit d’un projet visant à donner plus de visibilité à certains avis de recherche prioritaires mettant à contribution les réseaux sociaux et la technologie pour rejoindre la population et aider à localiser les suspects les plus recherchés au pays.

Récompense

En collaboration avec l’organisme Jeunesse au Soleil, le programme Bolo offre une récompense pouvant aller jusqu’à 50 000 $ qui pourra être réclamée anonymement pour toute information menant à l’arrestation de Blake Charbonneau.

La récompense est disponible jusqu’au 12 juillet 2022. Les renseignements peuvent être communiqués confidentiellement à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec par téléphone au 1 800 659-GANG (4264) ou par courriel au cic@surete.qc.ca.

Courtoisie Sûreté du Québec

Le suspect mesure 1,75 m (5 pi 7po), pèse 80 kg (176 lb), a les cheveux bruns foncés et les yeux bleus. Il arbore un petit tatouage à l’épaule droit et pourrait porter des boucles d’oreilles.

Courtoisie Sûreté du Québec