MARTEL, Lucette



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 30 décembre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Lucette Martel, épouse de monsieur Michel Genois et fille de feu monsieur Lionel Martel et de feu madame Thérèse Noël. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Martel laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Vicky (Alexandre Hébert) et Stéphan (Fannie Bernier); ses petits-enfants: Charles, Tamélia et Maorie; ses frères et soeurs de la famille Martel: Michel (Brigitte), Denise, feu Hélène, Madeleine, Johanne (Charles Nelly), Jean-Yves, Richard et feu Louis-Marie; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Genois: André (Lucette Picher), Claude (Carole Létourneau), Yves (Dyanne Beaupré), Gisèle et Dany; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous remercions chaleureusement l'équipe du département de pneumologie de l'IUCPQ de même que les intervenants du service de soins palliatifs du CLSC de Pont-Rouge. Plus particulièrement Lauréanne, François et Claude qui, comme des anges, nous ont enveloppés de leurs ailes par leur ouverture, sensibilité et humanité. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le vendredi 14 janvier 2022 de 9h30 à 11h45 à laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation Santé Portneuf, en sélectionnant Don Fond soins palliatifs à domicile, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1 https://fsssp.ca.Claude ou à IUCPQ (Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec) 2725, Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5 https://iucpq.qc.ca/