Absentéisme en santé: Québec et les syndicats proches d’une entente

Québec et les syndicats du réseau de la santé espèrent en venir à une entente d’ici jeudi afin d’améliorer temporairement les conditions de travail des employés épuisés par la pandémie de COVID-19.

Les ministres de la Santé, du Travail et du Conseil du trésor ont mené un blitz de négociations mercredi auprès des principaux acteurs syndicaux dans l’espoir de mettre un frein à l’hécatombe d’employés dans les hôpitaux et les CHSLD.

Mardi, lors d’un point presse, le ministre de la Santé Christian Dubé a affirmé que le Québec était très proche d’un point de non-retour. « On est rendus au maximum de délestage dans plusieurs de nos régions du Québec. »

Selon nos informations, le gouvernement Legault a approché les syndicats la semaine dernière afin de connaitre leurs demandes et ainsi pour favoriser l’attraction du réseau membre durant la 5e vague.

Trois axes sont à l’étude : la santé et la sécurité au travail, des incitatifs monétaires et des allègements administratifs. Les nouvelles mesures pourraient être en place temporairement pour 12 semaines. Il ne s’agit pas de négociation « traditionnelle », soutiennent nos sources.

2500 personnes à trouver

En raison de la COVID, l'absentéisme se chiffre à 20 000 travailleurs de la santé en ce moment dans le réseau. En incluant tous les autres problèmes, ce nombre augmente à 50 000 employés absents depuis le début de la pandémie.

Selon le chef d’orchestre de la santé, il manque 1000 employés dans les hôpitaux et 1500 dans les CHSLD afin de passer à travers la cinquième vague.

Pour trouver des solutions, de bonnes discussions avec les syndicats ont lieu depuis quelques jours. Or, le ministre a soutenu qu’il s’agissait d’une question de jour avant que le réseau complet sombre.

En coulisses, les syndicats doutent que les nouvelles mesures permettent de recruter de nouveaux travailleurs. Elles pourraient principalement motiver les troupes et permettre à certaines personnes de travailler plus et plus longtemps.

À voir aussi