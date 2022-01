[BALADO] La Zone payante: rivalités historiques pour amorcer les séries

Après toute une saison à ériger le suspense, voilà que le point culminant est arrivé avec le début des séries éliminatoires. Au menu, il y a de vieux rivaux de Dallas et San Francisco qui se retrouvent dans un beau clin d’œil à la riche histoire que partagent ces deux clubs. Il y a aussi des ennemis jurés de division, les Bills et les Patriots, qui en seront à un premier duel en séries depuis 1963. Le premier tour, qui se déroule de samedi à lundi, promet son lot d’intrigues.

Le bal éliminatoire débutera avec les Bengals et les Raiders. Les Bengals n’ont pas goûté à l’euphorie de la victoire en séries depuis le 6 janvier 1991. Ironiquement, ce sont les Raiders, une semaine plus tard, qui leur faisaient entamer une série noire qui s’étire depuis. La Zone payante se penche sur cet affrontement, ainsi que sur les cinq autres au programme.

Le duel qui risque de soulever le plus de passions au Québec est celui qui opposera les Bills aux Patriots, chaque équipe ayant une solide base de partisans chez nous. Difficile de croire que ces rivaux de longue date ne se sont pas vus dans un duel sans lendemain depuis près de 60 ans!

De leur côté, les 49ers et les Cowboys en seront à leur huitième duel de séries, et plusieurs parmi les duels précédents sont devenus d’indémodables classiques. Les deux équipes s’étaient notamment affrontées trois années de suite en finale de la conférence nationale dans les années 1990. Le duel de cette année oppose deux excellentes formations.

Pour la première fois, il y aura un match éliminatoire un lundi soir. Les Cardinals et les Rams seront en vedette après avoir partagé les honneurs d’un programme double cette saison. Matthew Stafford sera en quête de sa première victoire en séries à sa quatrième tentative, tandis que les Cards devraient miser sur le retour du joueur défensif vétéran JJ Watt pour tenter de le déranger.

Ce nouvel épisode de La Zone payante revient aussi sur les derniers chambardements au sein de la confrérie des entraîneurs-chefs et sur la course au joueur le plus utile, en plus de dresser un bilan de la performance de nos joueurs québécois.

Bien sûr, ce n’est pas parce qu’on passe en mode séries qu’on laisse de côté votre très chère rubrique «Au Bar!». Bonne écoute et bonnes séries!

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette.

