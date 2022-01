Bertrand Exertier inspiré par Disney

Véronique Cloutier en Cendrillon, Ariane Moffatt en bonne fée marraine, Stéphane Rousseau en prince charmant et Sonia Benezra en héritière de Cruella : le photographe Bertrand Exertier a eu l’idée de transformer 13 vedettes québécoises en personnages fantastiques version 2022.

Dès son arrivée au Québec depuis la France il y a 11 ans, Bertrand Exertier a gravité dans le monde du show-business. C’est en tant que recherchiste qu’il a d’abord su créer de belles relations avec des vedettes d’ici. Il a travaillé sur plusieurs gros plateaux de télévision, dont le Gala Artis, La vraie nature et Star Académie. Puis, il s’est doucement tourné vers la photo.

Ariane et Véro

Cette idée de présenter, sur Instagram, une série de 13 personnages de contes interprétés par 13 artistes lui est en grande partie venue de sa rencontre avec Ariane Moffatt. Créative et toujours ouverte aux nouvelles expériences, la chanteuse lui a inspiré ses premières sessions photo basées sur des concepts imaginés sur le plateau de Star Académie.

Photo courtoisie, Bertrand Exertier

« J’essaie vraiment de me démarquer avec des concepts, explique le photographe de 32 ans qui a entre autres réalisé les photos de Chanteurs masqués. En contactant Véronique Cloutier en premier – que je connaissais pour avoir travaillé avec elle pour les Gémeaux –, cela donnait de la crédibilité à mon projet. Elle a tout de suite trouvé l’idée “malade” ! »

Photo courtoisie, Bertrand Exertier

Véronique Cloutier est ainsi devenue une Cendrillon rentrant à la maison en métro après une sortie dans le Village, Stéphane Rousseau, un prince charmant perdant le contrôle sous le coup de minuit, Ariane Moffatt, une fée marraine propriétaire d’un magasin de chaussures sur la Plaza St-Hubert, et Sonia Benezra, une Anita Darling ayant hérité de l’empire de mode de son ancienne patronne, Cruella.

Photo courtoisie, Bertrand Exertier

Ce projet se veut le premier chapitre d’une trilogie pour le photographe qui a des projets « hyper ambitieux » qui toucheront le Québec, le reste du Canada et la France.

Photo courtoisie, Bertrand Exertier

Un projet avec Céline Dion

Avec ses concepts, il désire s’imposer dans le milieu en montrant aux gens du public des gens connus comme ils n’ont pas l’habitude de les voir. Le photographe travaille déjà à un concept « fou, fou, fou » pour Céline Dion.

« J’ai la photo parfaite pour faire son retour en résidence, déclare-t-il. Un concept dans lequel on ne l’a jamais vue et qui fonctionnerait vraiment ! Je n’ai aucune limite. Je vois ma carrière comme une échelle et je sais que mon travail avec Céline va m’amener encore plus haut, va m’amener à l’international et va donner de la crédibilité à mon travail. »

► Le photographe dévoile trois photos du projet Disney par semaine, jusqu’au 31 janvier, sur sa page Instagram : @bertexertier