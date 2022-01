SIROIS, Julien



Au Centre hospitalier de Matane, le 5 janvier 2022, est décédé à l'âge de 89 ans et 4 mois, M. Julien Sirois, époux de Mme Ghislaine Deroy. Il demeurait à Matane. Étant donné le contexte actuel limité à 25 personnes, une Célébration aura lieu dans l'intimité familiale le jeudi 13 janvier à 14 h 30 à la Salle de recueillement de laet l'inhumation aura lieu au Cimetière de Matane. Il laisse dans le deuil son épouse Ghislaine, ses fils: Yves et Clément (Micheline); sa sœur Éva, son frère Gérard (Aldéa), ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. M. Julien Sirois était Président de la Maison funéraire Léon Sirois et Fils.