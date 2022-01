Canadien : une défaite douloureuse

La pause de 11 jours et le retour de plusieurs malades n’ont rien changé. Brad Marchand a réussi un tour du chapeau et les Bruins ont sèchement vaincu le Canadien de Montréal au compte de 5 à 1, mercredi à Boston.

Au plus fort de l’éclosion, 24 joueurs du Tricolore suivaient le protocole de COVID-19. Au moment de la mise au jeu initiale mercredi, ils n’étaient plus que six. Mais ça n’a pas empêché la troupe de Dominique Ducharme de subir un quatrième revers de suite et un 28e en 35 matchs cette saison.

Le Tricolore est ainsi 31e au classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH). Mais aucune équipe n’a perdu plus de rencontres depuis le début de la saison.

Marchand fidèle à lui-même

Marchand a rapidement fait mal au Tricolore en inscrivant deux buts en 15 secondes en première période. Il a complété son cinquième triplé en carrière lors de l’engagement médian.

Marchand a ainsi touché la cible dans un quatrième match de suite pour un total de huit filets. Il est par ailleurs devenu le sixième joueur de l’histoire du club du Massachusetts à réussir au moins un doublé dans trois parties consécutives. Le dernier était Patrice Bergeron, lors de la campagne 2019-2020.

Marchand peut marquer, mais déranger également. Il a d’ailleurs été à la hauteur de sa réputation en appliquant une mise en échec douteuse dans l’angle mort de Nick Suzuki au troisième tiers. Celui qui a déjà été suspendu sept fois par la LNH a écopé d’une pénalité mineure pour obstruction sur la séquence.

Une autre tuile

C’est Jake Allen qui a amorcé la rencontre devant la cage du Bleu-Blanc-Rouge, mais il n’y est pas resté longtemps. Il a semblé se blesser sur la séquence menant au premier but de Marchand, et s’est dirigé vers le vestiaire quelques minutes plus tard. Ayant cédé deux fois sur sept lancers, il n’a jamais été en mesure de revenir au banc des siens.

Le Canadien compte déjà une dizaine de joueurs sur la liste des blessés, dont Carey Price, Josh Anderson, Tyler Toffoli, Joel Edmundson et Brandan Gallagher.

En relève, Samuel Montembeault a réalisé 30 arrêts. Le défenseur Urho Vaakanainen a notamment inscrit son premier filet en carrière à ses dépens. À l’autre bout de la patinoire, Linus Ullmark a été testé à 25 reprises, étant trompé par Michael Pezzetta.

En bref

Le gérant de l’équipement du Canadien Pierre Gervais prendra sa retraite après la saison après plus de 35 ans en poste. Les Bruins ont souligné son travail au tableau indicateur pendant la première période.

Il s’agissait du premier de sept matchs de suite sur la route pour le CH, qui sera à Chicago pour affronter les Blackhawks jeudi soir.

