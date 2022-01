COVID-19: bientôt 200 personnes hospitalisées à Québec

La hausse constante des hospitalisations se poursuit dans la Capitale-Nationale, signe que le plateau de la cinquième vague n’est toujours pas atteint. Neuf patients supplémentaires se sont ajoutés en 24 heures alors que la région s’approche des 200 hospitalisations.

Ce sont actuellement 186 personnes porteuses de la COVID-19 qui sont hospitalisées dans les centres de la région de la Capitale-Nationale (Voir liste ci-bas). Il s’agit d’une autre hausse quotidienne, la 16e consécutive, soit depuis le 27 décembre dernier.

La bonne nouvelle est toutefois que les hospitalisations en soins intensifs, elles, demeurent plus stables. Alors que le nombre de patients hors soins intensifs a doublé entre le 4 et le 12 janvier, passant de 80 à 162, le nombre de patients en soins critiques n’a augmenté que de quatre, soit de 20 à 24.

Or, la pression demeure forte sur le réseau qui doit continuer de délester des activités pour permettre aux patients supplémentaires d’être admis. Les mesures de protection COVID et les risques de transmission compliquent aussi largement la tâche du personnel en place.

Selon les données obtenues par le Journal et publiées mercredi, le CHU de Québec reporte actuellement 300 chirurgies par semaine pour mobiliser les ressources à la gestion de la COVID. À l’IUCPQ, actuellement au stade 3 de son plan de délestage, ce sont entre 30% et 40% des activités chirurgicales et ambulatoires qui sont délestées.

Situation dans les hôpitaux de la Capitale-Nationale

(entre parenthèses, l’augmentation des 24 dernières heures)

Saint-Sacrement

Hors soins intensifs : 1 (-)



Soins intensifs : 0 (-)

Hôtel-Dieu

Hors soins intensifs : 23 (+7)



Soins intensifs : 7 (+1)

CHUL

Hors soins intensifs : 8 (-4)



Soins intensifs : 0 (-)

Saint-François-d’Assise

Hors soins intensifs : 37 (-4)



Soins intensifs : 0 (-)

Hôpital de La Malbaie

Hors soins intensifs : 2 (-)



Soins intensifs : 0 (-)

IUCPQ

Hors soins intensifs : 36 (+4)



Soins intensifs : 6 (-)

Enfant-Jésus

Hors soins intensifs : 51 (+3)



Soins intensifs : 11 (+1)

Baie-Saint-Paul

Hors soins intensifs : 4 (+1)



Soins intensifs : 0 (-)

Légère hausse aussi sur la Rive-Sud

En Chaudière-Appalaches, après deux journées de légères baisses, le bilan des hospitalisations est reparti à la hausse mercredi. On en compte maintenant 113 au total, soit 5 de plus qu’au décompte de la veille.

Parmi ces patients positifs dans les quatre centres hospitaliers de la région, on en dénombre actuellement 13 aux soins intensifs. Comme sur la Rive-Nord, on observe là aussi une situation stable du côté des lits de soins critiques, avec actuellement 13 patients, sensiblement le même nombre qu’au début janvier.

Situation dans les hôpitaux de Chaudière-Appalaches

Hôtel-Dieu de Lévis

Hors soins intensifs : 43 (+7)



Soins intensifs : 6 (+1)

Hôpital de Saint-Georges

Hors soins intensifs : 35 (-3)



Soins intensifs : 3 (-)

Hôpital de Montmagny

Hors soins intensifs : 11 (-2)



Soins intensifs : 1 (-)

Hôpital de Thetford Mines

Hors soins intensifs : 11 (+2)



Soins intensifs : 3 (-)

5 décès en Chaudière-Appalaches

Au chapitre des décès, on n’en enregistre aucun mercredi dans la Capitale-Nationale, une première journée sans perte de vie liée à la COVID dans la région depuis le début de la nouvelle année. Le total de la région s’élève actuellement à 1174 décès.

Le portrait est toutefois plus sombre en Chaudière-Appalaches, où l’on enregistre encore mercredi cinq décès supplémentaires liés au virus, portant le total dans la région à 422.

À l’échelle de la province, on a confirmé mercredi 52 nouveaux décès. 2844 hospitalisations sont en cours, 135 de plus en 24 heures. Et de nombre, 263 patients se trouvent actuellement aux soins intensifs.

