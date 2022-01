Daytona 500 : encore beaucoup de travail pour Jacques Villeneuve

Après deux jours d’essais en Floride qui lui ont permis de conduire la nouvelle Ford Mustang #27 de l’écurie Hezeberg pour une toute première fois sur piste ovale, mardi et mercredi, Jacques Villeneuve est bien déterminé à se qualifier pour le Daytona 500.

La route demeure toutefois très cahoteuse avant d’amorcer les qualifications, le 16 février. Cette sortie à Daytona Beach a notamment permis de voir que beaucoup de travail doit encore être fait. Et c’est finalement Hezeberg qui aura le dernier mot quant à la participation – ou non – à cet événement mythique.

«C’est une nouvelle voiture qui sort de l’usine», a concisément expliqué le vétéran pilote de 50 ans en conférence de presse, mercredi, laissant entendre que les réglages étaient encore bien loin d’être optimaux.

Avant ces séances, financées entièrement par les écuries y prenant part, Villeneuve n’avait conduit la voiture qu’une seule fois. Il s’était précédemment familiarisé avec le bolide sur un circuit routier, au mois d’octobre. Mais si tout fonctionne, le Daytona 500 pourrait n’être que la première étape d’une association plus longue.

«J’apporte de l’expérience, a fait valoir le fils de Gilles. Présentement, c’est une nouvelle équipe, une petite équipe, et la route est encore longue. Nous nous concentrons sur Daytona, et ensuite j’espère que nous aurons plus de courses.»

Autre direction

Lors des essais en Floride, Villeneuve a effectué sa boucle la plus rapide à la vitesse de 176,713 km/h mardi soir. Le champion du monde de Formule 1 en 1997 était le 14e pilote le plus rapide sur 18 en piste.

Le lendemain, il a fait sensiblement mieux, à 177,623 km/h. Il était ainsi dernier parmi les 17 voitures en piste et concédait plus de 17 km/h aux meneurs. Mais ces résultats sont peu révélateurs puisque la recherche de vitesse n’était visiblement pas l’objectif de ses essais.

D’ailleurs, «JV» a indiqué avoir retenu quelques leçons de sa dernière et unique tentative aux qualifications du Daytona 500, en 2008. À l’époque, il était engagé avec Bill Davis Racing, et avait tout misé sur la vitesse pure et simple, avec comme résultat un accident en duel.

«L’expérience a été très utile, a avancé le Québécois. Nous avons essayé de nous qualifier avec un temps [lors de la première séance]. Et ensuite, dans les duels, la voiture était presque inconduisible. C’était une leçon durement acquise. Ce n’est pas la direction que nous allons prendre cette fois.»

Ne jamais arrêter

Villeneuve compte quatre départs dans la première division de NASCAR. Il montre comme meilleur résultat une 21e place à Talladega en 2007 et sa dernière épreuve remonte à Sonoma, en 2013.

Depuis, il n’a jamais abandonné l’idée d’un retour, même s’il s’adonne régulièrement à d’autres projets.

«Je n’ai jamais arrêté de courser, a-t-il lancé. Il s’agit simplement d’opportunités et je quitte pour l’Europe. Alors c’est un peu plus compliqué de se concentrer sur la course ici en Amérique du Nord. Je suis très occupé à travailler comme analyste de Formule 1 [pour Canal +] et à faire des bébés.»