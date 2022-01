Dernier coup d’œil sur le CES 2022

La grande foire annuelle de l’électronique grand public qu’est le CES de Las Vegas est devenue un fourre-tout technologique allant des nouvelles et petites sociétés technos aux géants, en passant par les constructeurs automobiles. Ces derniers y ont vu une formidable vitrine pour présenter leurs gadgets électroniques ou plus récemment leurs systèmes de conduite autonome.

Commençons justement par le constructeur BMW qui a su intégrer l’encre électronique – une technologie qui existe depuis 25 ans.

BMW

ans sur les liseuses – à la peinture d’une carrosserie. La voiture BMW présentée au CES peut changer de couleur en fonction de la météo, des conditions routières et tout simplement selon les caprices du conducteur.

Même si ce matériau électrophorétique ne verra pas de sitôt le jour dans les ateliers de peinture des constructeurs, il représente un tour de force digne de mention. Ici, l’enveloppe est constituée de millions de microcapsules contenant un pigment blanc chargé négativement et un pigment noir, lui, positivement. Sous l’effet d’une charge électrique, les pigments noirs ou blancs montreront au sommet de la microcapsule changeant la couleur du véhicule.

Pareille voiture en blanc sera moins chaude sous le soleil d’été ou moins froide en hiver habillée de noir.

Autre nouvelle qui a fait écho, celle d’une collaboration entre Amazon et le groupe automobile Stellantis (Peugeot-Fiat-Chrysler) pour réaliser un logiciel pour la plateforme STLA SmartCockpit qui sera hébergée dans des millions de véhicules du groupe dès 2024.

Adriano redonne vie aux vieux téléphones intelligents

Adriano

Voilà une bonne idée qui recycle nos vieux téléphones intelligents. La boîte Adriano a conçu une application et un appareil Internet des objets qui transforment n’importe quel téléphone intelligent, tablette ou même téléviseur connecté en un véritable système domotique capable de gérer tous les appareils de la maison.

Démonstration vidéo sur YouTube.

L'aspect le plus innovant de l'Adriano est sa capacité à fonctionner avec des appareils plus anciens et même technologiquement obsolètes, en leur donnant une nouvelle vie en tant que hub intelligent pour contrôler votre réseau d'appareils intelligents via ZigBee, Z-Wave, WiFi et Bluetooth 5.0. Adriano est sur Kickstarter.

Adriano

La table de jeux Infinity Game Table

Dotée d’une longue liste de jeux populaires, cette table à écran tactile connectée WiFi peut divertir jusqu’à six joueurs sur place ou à distance partout dans le monde. On peut la poser sur une table ou en faire une table et elle est à l’épreuve des petits accidents liquides. Dommage que Noël soit déjà derrière nous.

L’avenir des téléviseurs est au microLED

LED? Non. Mini-LED ? Non plus. microLED ? Oui ! Rien n’arrête les progrès en matière de téléviseur et les trois récentes et rapides technologies DEL sont là pour le prouver.

En résumé, les téléviseurs mini-LED offrent des couleurs et des contrastes améliorés par rapport aux téléviseurs DEL standard en utilisant des diodes DEL plus petites et plus nombreuses pour éclairer les pixels du téléviseur. Reste que les écrans OLED étaient plus beaux, mais plus chers aussi.

Et tout récemment, sont apparus les panneaux microLED qui, au lieu de faire passer la lumière à travers une combinaison de panneaux, dont une feuille ACL, pour éclairer les pixels, les téléviseurs microLED, comme les téléviseurs OLED, illuminent leurs propres pixels. Et avec littéralement des millions de ces microLED dans un écran, cela signifie un contrôle de la lumière, une luminosité et un contraste incroyables.

Par contre, ces téléviseurs microLED ne sont disponibles que dans les très grandes tailles d’écran, avec les prix que vous vous imaginez.

Au CES, les fabricants ont présenté leurs derniers bijoux de technologie microLED à l’incroyable définition 8K, avec des bordures de panneau et une minceur millimétriques.

LG

Comme cet écran que la sud-coréenne LG a présenté au CES qui les meilleurs attributs de la technologie OLED, mais sans les inconvénients ni la composante organique. Comme l'OLED, il est autoémissif. Les panneaux microLED utilisent des diodes DEL de taille micrométrique pour éliminer le rétroéclairage et les filtres de couleur utilisés dans les écrans classiques. La reproduction des couleurs et la luminosité sont également les meilleures de leur catégorie.

Mais vous ne perdez rien pour attendre, les contenus vidéo format 8K sont inexistants et d’ici à ce qu’ils se pointent le bout des pixels, les contenus HD et 4K ont encore de beaux jours devant eux et, avec la production de masse, la compétition fera baisser les prix.