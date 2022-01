Des cégeps et universités se préparent à un retour en présence à partir du 17 janvier

Des cégeps et universités se préparent bel et bien à un retour en présence à partir du 17 janvier, à la suite des dernières informations reçues par le ministère de l’Enseignement supérieur.

Les acteurs du réseau de l’enseignement supérieur ont été rencontrés au cours des dernières heures par la ministre Danielle McCann.

Le retour en classe à partir du 17 janvier reste conditionnel à l’approbation finale du nouveau directeur de santé publique, le Dr Luc Boileau, qui sera annoncée demain au plus tard, précise-t-on au cabinet de Mme McCann. Des acteurs du réseau ont plutôt compris qu’il s’agirait d’une formalité.

Les établissements qui ont repoussé leur rentrée au 31 janvier, ou même plus tard, auront la possibilité de conserver ce plan de match, leur a-t-on indiqué.

Le calendrier de vaccination a par ailleurs été devancé mercredi avant-midi. Les 18 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour la troisième dose à partir de vendredi.

Dans le milieu de l’enseignement supérieur, le taux de vaccination est de 93%, incluant les membres du personnel et les étudiants.

Des cliniques de vaccination pourraient aussi être offertes sur les campus dans les prochaines semaines. Québec travaille par ailleurs à étendre la distribution de tests rapides dans les cégeps et les universités, ce qui reste toutefois à confirmer selon la disponibilité des trousses dans les prochaines semaines.

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), qui réclamait un plan de match clair et prévisible concernant la rentrée des cégeps et universités, est sortie «relativement satisfaite» de cette rencontre mercredi.

Sa présidente, Caroline Quesnel, souligne toutefois que l’initiative survient «relativement tard dans le processus». «C’est une gestion qui est déplorable», lance-t-elle.

Même si les enseignants souhaitent le retour en classe de leurs étudiants, plusieurs inquiétudes demeurent par rapport à la gestion des absences liées à la COVID-19 dans les semaines à venir, ajoute Mme Quesnel.

«Ce qui s’est passé à petite échelle cet automne va se dérouler à grande échelle dans les prochaines semaines, ce sera un grand défi», dit-elle.

À la FECQ, on indique toutefois qu’il reste encore plusieurs questions sans réponse à quelques jours de cette rentrée sous le signe du variant Omicron.

Des étudiants qui doivent commencer leur cours lundi n’ont toujours pas reçu de communication de leur établissement, déplore-t-on.

Au cours des derniers jours, des cégeps ont annoncé qu’ils repoussaient la rentrée prévue le 17 janvier au 24 ou 31 janvier. D’autres n’avaient toutefois pas annoncé de changement à leur calendrier.

