Eric Staal bientôt de retour?

L’ancien joueur du Canadien de Montréal Eric Staal s’apprêterait à effectuer un retour au hockey professionnel.

Jeudi, le journaliste Ken Campbell a indiqué que le vétéran de 37 ans lui avait révélé son intention de se joindre au Wild de l’Iowa, une formation de la Ligue américaine, pour un essai professionnel.

L’objectif de Staal serait de passer les deux prochaines semaines avec cette formation et d’ensuite obtenir une place sur la formation du Canada en vue des Jeux olympiques de Pékin. S’il atteint son objectif, l’Ontarien en sera à une deuxième participation au prestigieux événement sportif, lui qui était de la formation de l’unifolié en 2010, à Vancouver.

Rappelons que les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont renoncé à une participation au tournoi olympique en raison de la recrudescence de la pandémie de COVID-19.

Par conséquent, les dirigeants de Hockey Canada doivent composer leur formation avec des joueurs qui n’ont pas d’entente contractuelle les reliant à une organisation du circuit Bettman.

Staal a conclu la saison 2020-2021 dans l’uniforme du Tricolore, après que celui-ci ait fait son acquisition des Sabres de Buffalo en mars dernier. Joueur autonome sans compensation aux termes de cette campagne, le joueur de centre ne s’est pas entendu avec une équipe de la LNH.

En carrière dans la meilleure ligue de hockey au monde, celui qui a aussi porté les couleurs des Hurricanes de la Caroline, des Rangers de New York et du Wild du Minnesota a amassé 441 buts et 593 mentions d’aide pour 1034 points en 1293 rencontres.