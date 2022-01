Explosion mortelle à Saguenay: la thèse criminelle confirmée

La SQ confirme que l’explosion survenue à Arvida lundi était un geste délibéré de Dérick Lalancette, 39 ans, qui avait des connaissances en explosif comme employé de la mine Niobec et qu’il a emporté avec lui deux de ses fils de deux ans et six mois.

• À lire aussi: Deux jeunes enfants ont péri dans le drame

Après trois jours d’enquête complexe et éprouvante pour les experts de la Sûreté du Québec, le corps policier confirme qu’un geste délibéré a mené à l’explosion d’une résidence d’un quartier d’Arvida au Saguenay. L’homme qui serait l’origine de l’explosion Dérick Lalancette était le père des deux victimes qui ont aussi été tuées dans l’explosion.

Les garçons de deux ans et six mois sont morts avec leur père dans l’explosion. Le père et la mère des enfants s’était séparé depuis peu.

Explosif

Le porte-parole de la SQ, Hughes Beaulieu confirme que Dérick Lalancette qui travaillait à la mine Niobec de St-Honoré avait «des connaissances en explosif».

Photo Agence QMI, Roger Gagnon

L’enquête cherche donc maintenant à savoir comment exactement l’homme s’est procuré les explosifs. L’entreprise minière a indiqué mardi dans un communiqué collaborer pleinement avec les enquêteurs dans ce dossier.

D’ailleurs, le travail d’enquête à la résidence de la rue Dubose à Arvida n’est pas terminé et pourrait se poursuivre jusqu’en matinée jeudi.

Si vous avez besoin d’aide

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

Tel-jeunes

www.teljeunes.com

1 800 263-2266

À VOIR AUSSI