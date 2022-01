Gros soupir de soulagement pour Evgeni Malkin et les Penguins

Même à l’âge de 35 ans, Evgeni Malkin demeure dangereux autour des filets adverses et il n’a pas tardé à le rappeler durant son premier match de la saison, ce qui devrait rendre les Penguins de Pittsburgh encore plus difficiles à affronter cet hiver.

Ayant subi une opération au genou droit plus de sept mois auparavant, le Russe a réussi ses débuts en 2021-2022, mardi, inscrivant deux buts et une mention d’aide dans un triomphe de 4 à 1 aux dépens des Ducks d’Anaheim. Le numéro 71 a montré pourquoi il compte à son actif plus de 1100 points en carrière dans la Ligue nationale.

Au cours d’une attaque massive en deuxième période, il a touché la cible pour la première fois en 233 jours grâce à un tir sur réception suivant une passe de Kristopher Letang. Puis, il a complété son doublé en redirigeant un tir de John Marino derrière le gardien Anthony Stolarz. Pour Malkin, voilà de beaux accomplissements après certaines préoccupations bien légitimes.

«La partie la plus compliquée, c’était l’avant-match, car ça faisait longtemps que j’attendais ce moment, a admis le principal concerné selon des propos rapportés par le quotidien "Pittsburgh Post-Gazette". Je savais que j’allais jouer, donc plusieurs pensées se trouvaient dans ma tête : des bonnes choses et des mauvaises. Par contre, je pense toujours à la rencontre. Quand je me présente sur la patinoire, les pensées nuisibles ne sont plus là et je me concentre pour jouer.»

Pas surprenant

Aux yeux de l’instructeur-chef Mike Sullivan, cette production instantanée n’est guère étonnante. À en juger par ses paroles précédant l’affrontement, elle était même attendue. «C’est le type de hockeyeur ayant l’habileté d’avoir un impact immédiatement. Je suis certain que ce sera le cas dans ce match», avait-il d’ailleurs prédit avec exactitude.

«Je peux enchaîner en évoquant son impact et comment il rend notre formation meilleure. C,est pour cela que cette équipe a obtenu du succès au fil des années : grâce à son noyau, avec Sid [Sidney Crosby] et Geno en avant du peloton. Pendant plus d’une décennie, ils ont formé l’un des meilleurs duos de la ligue.»

Malkin et ses compagnons de trio Jeff Carter et Kasperi Kapanen espèrent poursuivre leurs succès jeudi, quand ils visiteront les Kings de Los Angeles, l’une des anciennes organisations de Carter.

